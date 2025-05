A- A+

Futebol Santa Cruz deve contar com o retorno de Thiago Galhardo para duelo contra Ferroviário Partida acontece neste domingo (01), às 17h, no Arruda

O Santa Cruz deve contar com um grande reforço para o jogo do próximo domingo (01), no Arruda, diante do Ferroviário. Poupado no confronto contra o Sousa, Thiago Galhardo deve voltar ao time titular.

Um dos artilheiros do Santa na Série D com três gols, Thiago Galhardo esteve fora de combate no último final de semana, quando o Tricolor conquistou a vitória contra o Sousa, fora de casa.

O Dr. Antônio Mário, técnico do clube, falou sobre a decisão que poupar o atleta, que além do jogo em um gramado pesado, teria que enfrentar uma longa viagem de ônibus.

"Com relação a Thiago Galhardo, o que tivemos na semana passada foi um controle de carga. Thiago teve um semana cheia, de muita atividade física, com muita movimentação e através de testes e equipamentos, que hoje a medicina esportiva nos proporciona, juntamente com o departamento técnico e fisiologia, nós resolvemos poupá-lo", iniciou.

Talvez próximo de uma situação de lesão, o atleta permaneceu tratando do desgaste e agora terá uma semana cheia de preparação para o duelo contra o Ferroviário, no próximo domingo.



"Ele estava com fadigas musculares, com dores, que, na verdade, não são lesões, mas consideramos como um facilitador de lesões, assim nós resolvemos afastá-lo do último confronto. Ele já está de volta e tem essa semana toda de preparação para o jogo conta o Ferroviário", afirmou o médico.

Veja também