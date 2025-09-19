A- A+

Futebol Santa Cruz: recuperando titularidade, Rodrigues mira vaga na final da Série D Lateral-esquerdo voltou a ser titular no jogo de ida da semifinal contra o Maranhão

O Santa Cruz pode garantir uma vaga na final da Série D no próximo sábado (20). Após vencer o Maranhão por 1x0 fora de casa, pela ida das semifinais, o time precisa apenas de um empate na Arena Pernambuco para se classificar à decisão.

A vantagem foi valorizada pelo lateral Rodrigues, que reconquistou uma vaga no time titular na última partida. O jogador reconheceu a dificuldade do duelo, mas ressaltou a atuação do Santinha e a força do elenco para confirmar a vitória e sair na frente no duelo.

“Foi uma vitória muito importante fora de casa. Sabíamos das dificuldades que teríamos, mas conseguimos fazer um grande jogo. Mostramos a força do nosso grupo e aproveitamos as oportunidades para sair com essa vantagem para o segundo confronto”, declarou.

Rodrigues também fez uma projeção para o segundo jogo e destacou o apoio da torcida para o Santa Cruz chegar à final. Mesmo não jogando no Estádio do Arruda, o Tricolor contará com o mando de campo para os torcedores preencherem as arquibancadas e incentivarem a equipe.

“Agora, precisamos manter os pés no chão e ter a mesma concentração no jogo de volta. Vamos jogar diante da nossa torcida, que sempre faz a diferença. Precisamos transformar essa energia em motivação para conquistar a vaga na final e dar mais um passo rumo ao nosso próximo objetivo, que é o título”, completou o lateral.

Veja também