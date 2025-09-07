Seg, 08 de Setembro

Santa denuncia retenção de veículos da caravana que levava tricolores até a Arena das Dunas

De acordo com a nota do Santa Cruz, a PRF e a PMRN realizaram a operação e três ônibus e uma van de torcedores do Santa Cruz foram retidos sem qualquer justificativa

Torcida conta que mesmo após a revista e confirmação dos ingressos para o jogo, até às 15h, os veículos continuavam retidosTorcida conta que mesmo após a revista e confirmação dos ingressos para o jogo, até às 15h, os veículos continuavam retidos - Foto: Cortesia

Enquanto parte da torcida do Santa Cruz está chegando ao estádio da Arena das Dunas, em Natal, um grupo de torcedores permanece retido na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte, desde às 12h, deste domingo (7). 

No ínicio da tarde, os tricolores denunciaram a retenção de ônibus e vans com a torcida da Cobra Coral que seguia do Recife com destino ao Rio Grande do Norte, para assistir a partida entre América-RN x Santa Cruz, que vale o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

"São cinco ônibus com capacidade de 50 lugares, ou seja, 250 pessoas e também quatro vans com capacidade de 18 lugares o que totaliza 72 pessoas, juntando as vans e os ônibus são 322 torcedores do Santa. A gente tem três mil ingressos vendidos. O questionamento que fica é: reter 10% da torcida aqui modifica o quê?", questiona um dos torcedores que espera a liberação dos ônibus para seguir até o estádio potiguar.

 

De acordo com os tricolores, os transportes foram parados e revistados entre 12h30 e 13h, na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. A torcida conta que mesmo após a revista e confirmação de que os torcedores presentes nos veículos estavam com os ingressos para o jogo, até às 17h30,  ainda continuavam retidos.

"Estamos presos aqui. O pessoal não libera e diz que vai formar um comboio, mas já está quase no horário do jogo, a gente sabe que essa escolta vai devagar e, assim, está todo mundo se sentindo prejudicado moralmente, emocionalmente, de todas as formas", desabafa o torcedor.

Na última quinta-feira (4), a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) divulgou um plano de ação de segurança do jogo e comunicou que teriam bloqueios nas estradas para verificar torcedores sem ingressos.

A torcida informa que, por saber da decisão, saíram mais cedo porém a retenção causou transtornos na logística. Mesmo tendo viajado pela manhã ainda estavam parados esperando a liberação e alguns ainda não haviam sequer almoçado.

Para a torcida tricolor foram disponibilizadas 2.987 bilhetes, 10% da capacidade total vendida para o jogo que foi de 29.865 entradas. Os portões foram abertos às 16h30. Os torcedores seguiram em comboio por volta das 17h37. 

Em nota, o Santa Cruz, escreveu em uma rede social contando sobre o fato e relembrando o direito constitucional de ir e vir. 

"A Polícia Rodoviária Federal e a PMRN (Polícia Militar do Rio Grande do Norte) realizam operação na BR 101, divisa PB/RN e neste momento 3 ônibus e uma van de torcedores do Santa Cruz estão retidos sem qualquer justificativa oficial das polícias. O Santa Cruz FC lembra as autoridades policiais o direito constitucional de ir e vir de qualquer brasileiro em território nacional e repudia essa tentativa de impedir o acesso da torcida coral à Arena das Dunas".

Confira a nota oficial divulgada pelo time pernambucano:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

