ACESSO Santa denuncia retenção de veículos da caravana que levava tricolores até a Arena das Dunas De acordo com a nota do Santa Cruz, a PRF e a PMRN realizaram a operação e três ônibus e uma van de torcedores do Santa Cruz foram retidos sem qualquer justificativa

Enquanto parte da torcida do Santa Cruz está chegando ao estádio da Arena das Dunas, em Natal, um grupo de torcedores permanece retido na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte, desde às 12h, deste domingo (7).



No ínicio da tarde, os tricolores denunciaram a retenção de ônibus e vans com a torcida da Cobra Coral que seguia do Recife com destino ao Rio Grande do Norte, para assistir a partida entre América-RN x Santa Cruz, que vale o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

"São cinco ônibus com capacidade de 50 lugares, ou seja, 250 pessoas e também quatro vans com capacidade de 18 lugares o que totaliza 72 pessoas, juntando as vans e os ônibus são 322 torcedores do Santa. A gente tem três mil ingressos vendidos. O questionamento que fica é: reter 10% da torcida aqui modifica o quê?", questiona um dos torcedores que espera a liberação dos ônibus para seguir até o estádio potiguar.





De acordo com os tricolores, os transportes foram parados e revistados entre 12h30 e 13h, na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. A torcida conta que mesmo após a revista e confirmação de que os torcedores presentes nos veículos estavam com os ingressos para o jogo, até às 17h30, ainda continuavam retidos.



"Estamos presos aqui. O pessoal não libera e diz que vai formar um comboio, mas já está quase no horário do jogo, a gente sabe que essa escolta vai devagar e, assim, está todo mundo se sentindo prejudicado moralmente, emocionalmente, de todas as formas", desabafa o torcedor.

Na última quinta-feira (4), a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) divulgou um plano de ação de segurança do jogo e comunicou que teriam bloqueios nas estradas para verificar torcedores sem ingressos.



A torcida informa que, por saber da decisão, saíram mais cedo porém a retenção causou transtornos na logística. Mesmo tendo viajado pela manhã ainda estavam parados esperando a liberação e alguns ainda não haviam sequer almoçado.

Para a torcida tricolor foram disponibilizadas 2.987 bilhetes, 10% da capacidade total vendida para o jogo que foi de 29.865 entradas. Os portões foram abertos às 16h30. Os torcedores seguiram em comboio por volta das 17h37.

Em nota, o Santa Cruz, escreveu em uma rede social contando sobre o fato e relembrando o direito constitucional de ir e vir.

"A Polícia Rodoviária Federal e a PMRN (Polícia Militar do Rio Grande do Norte) realizam operação na BR 101, divisa PB/RN e neste momento 3 ônibus e uma van de torcedores do Santa Cruz estão retidos sem qualquer justificativa oficial das polícias. O Santa Cruz FC lembra as autoridades policiais o direito constitucional de ir e vir de qualquer brasileiro em território nacional e repudia essa tentativa de impedir o acesso da torcida coral à Arena das Dunas".



Confira a nota oficial divulgada pelo time pernambucano:





