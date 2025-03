A- A+

Departamento Médico Santa Cruz: Toty deve ser desfalque na volta contra o Sport, enquanto atacante vira opção O lateral-direito foi substituído no segundo tempo da partida na Ilha do Retiro e teve uma lesão de grau dois ou três constatada

Após o jogo de ida contra o Sport, o Santa Cruz voltou sua preparação para a volta no Arruda. Para o duelo deste sábado (15), a Cobra Coral deve ter um desfalque importante e um retorno confirmado para o técnico Itamar Schülle.

O diretor médico do Santa Cruz, Antônio Mário, atualizou a situação dos atletas do Departamento Médico em comunicado enviado pelo clube nesta segunda-feira (10).

De acordo com o médico do Tricolor do Arruda, o lateral-direito Toty, que saiu lesionado no segundo tempo do duelo contra o Leão, teve trauma direto no joelho esquerdo.

A suspeita de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) foi descartada, mas o atleta deve ficar de fora da volta, no Arruda.

"Já fizemos [exame de] imagem. É uma lesão moderada de grau dois para três. Vamos trabalhar a semana toda, no dia a dia, mas não foi uma entorse leve. Vamos ver a evolução nas próximas 24 a 48 horas a partir de hoje", disse o diretor médico tricolor.

A alternativa para o lugar de Toty no time titular deve ser Israel, que é lateral de origem e vem atuando no ataque ou no meio de campo.

Uma notícia positiva para a torcida coral é o retorno do atacante Douglas Skilo. Autor do gol da vitória contra o Sport na primeira fase, o jogador ficou de fora da partida na Ilha do Retiro.

"Skilo não está mais com o Departamento Médico, já está com a comissão técnica. Está totalmente liberado e agora está na mão do professor [Itamar Schülle]", disse Antônio Mário.

Atualização

O diretor médico do Santa Cruz também atualizou a situação de outros dois atletas. O centroavante Pedro Henrique ainda não está confirmado para estrear com a camisa tricolor.

"Com relação à lesão anterior de Pedro Henrique [menisco no joelho], ele está totalmente curado. Operamos e ele voltou a fazer atividade física desportiva e com intercorrências do desporto está sentindo uma dor posterior e está em tratamento. Ele está com o Departamento Médico, mas queremos ver se conseguimos colocá-lo a tempo do jogo de sábado", explicou.

Por outro lado, o zagueiro Genílson foi liberado pelo Departamento Médico e iniciou a transição para ficar à disposição da comissão técnica.

"Genilson é uma grata surpresa. Estamos completando três meses de tratamento e a evolução dele é muito boa. Tanto clínica quanto radiológica. Ele teve uma lesão longitudinal no tendão de Aquiles e não está mais com o Departamento Médico".



