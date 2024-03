Santa Cruz: Toty reforça atenção nos detalhes para conseguir classificação contra o Sport

A- A+

O Santa Cruz tem uma decisão contra o Sport neste sábado (16), pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Após o treino aberto desta sexta-feira (15), no Arruda, o lateral-direito Toty comentou sua expectativa para enfrentar o rival.

"Esse é o jogo que todo atleta quer jogar. É um clássico, uma decisão. Está todo mundo preparado para esse jogo. Fizemos uma semana muito boa de trabalho. Estamos concentrados para o que deve ser feito amanhã. Ter cuidado, sabendo que vai ser um jogo difícil e da qualidade do adversário. Já o terceiro jogo que a gente enfrenta eles e todo mundo já sabe o que tem que fazer", disse Toty.

Essa será a terceira partida entre Santa Cruz e Sport no ano. Apesar do bom desempenho, principalmente no jogo de ida da semifinal, a Cobra Coral não conseguiu vencer o Leão em 2024. Toty reforçou a concetração do elenco para acertas nos detalhes desta vez.

"A gente está numa crescente. Um clássico se define por diversos detalhes. Foram dois jogos que a gente não teve o resultado de vitória. Detectamos situações que a gente nem pode passar para vocês, que são resolvidas internamente. Não vieram os resultados, sabemos que precisamos caprichar mais em algumas coisas. Tudo isso foi trabalhado. Temos certeza que o que não conseguimos nos dois jogos, amanhã teremos êxito", afirmou o lateral.

Em caso de novo empate na Arena de Pernambuco, a vaga na final do Estadual será definido nas cobranças por pênaltis. Toty garantiu que a equipe está preparada caso seja necessário. "O atleta se prepara sempre para o pior. Todo mundo tem treinado há muito tempo. São atletas que passaram por decisões e concluíram. Então, se for o caso de chegar [nos pênaltis] está todo mundo tranquilo para fazer seu dever".

