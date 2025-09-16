A- A+

Futebol Santa Cruz não contará com Toty, suspenso, no jogo de volta contra o Maranhão Partida de volta acontece neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz não poderá contar com um dos seus pilares defensivos no jogo de volta da semifinal da Série D contra o Maranhão, no próximo sábado (20). Suspenso por conta do terceiro cartão amarelo na fase de mata-mata, Toty abre espaço no setor após seis jogos consecutivos como titular.

Dessa forma, quem aparece como substituto natural pela situação é o lateral Yuri Ferraz. O atleta atuou pela última vez no confronto de ida contra o Sergipe, ainda na 2ª fase eliminatória do torneio, em 3 de agosto.

Caso Marcelo Cabo repita a configuração tática usada no jogo de ida contra o Maranhão, lançando mão do esquema com três zagueiros, Yuri teria maior possibilidade de explorar suas melhores características, as ofensivas. Por outro lado, nas aparições que fez ao longo da temporada, o jogador foi muito criticado pela parte defensiva.

Com a grave lesão sofrida por Israel, o atleta surge como o único nome original da função. Outra possibilidade seria a improvisação de Pedro Favela no setor, contudo, a lesão de Wagner Balotelli vem demandando a presença do camisa 15 na cabeça de área.

Para avançar à finalíssima da Série D, o Santa Cruz precisa apenas segurar o empate, neste sábado, na Arena de Pernambuco. Qualquer vitória por um gol de diferença do Maranhão leva a disputa para os pênaltis.

Ainda pensando na possibilidade de chegar à final, o Santa Cruz tem três jogadores pendurados: William Alves, Thiago Galhardo e Wagner Balotelli.

