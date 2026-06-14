Dom, 14 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz: Cristian de Souza destaca comprometimento do elenco em nova vitória na Série C

Cristian de Souza ainda destacou que o time segue em evolução

Reportar Erro
Cristian de Souza elogia postura do Santa Cruz em vitória contra o Brusque Cristian de Souza elogia postura do Santa Cruz em vitória contra o Brusque  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O elenco do Santa Cruz apresentou a resposta que tanto precisava, principalmente, depois do caso da greve por falta de pagamentos. No primeiro jogo após a crise, o elenco mostrou que o ocorrido não antingiu em nada o desempenho dentro de campo e o Tricolor venceu o Brusque, fora de casa, por 1x0 neste domingo (14). O treinador Cristian de Souza destacou o comprometimento do elenco. 

Destaco a energia dos jogadores, destaco o comprometimento deles com a instituição, com o trabalho da comissão técnica, desde que chegamos aqui, tudo que passamos, eles estão cumprindo, muitas vezes alguns jogadores saindo das suas características, então o mérito é desse grupo de jogadores, que está imbuído, para honrar as cores, a grandeza da instituição, relata o treinador coral. 

Sobre o jogo, apesar de ter sofrido em alguns momentos, o Santa soube ficar vivo dentro de campo e conquistou o resultado na última bola do jogo, em gol vindo de escanteio, anotado pelo zagueiro Edson Miranda. Principal arma do time até aqui, o treinador comentou sobre essa força. 

Leia também

• Santa Cruz marca no último lance e vence Brusque fora de casa

• Brusque x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações do jogo da Série C

• Apesar de atrasos salariais, técnico do Santa Cruz garante elenco focado: "Não está interferindo"

"Nossa bola parada nos recompensa mais uma vez. Esse atributo vem sendo muito bem executado. Fizemos o que treinamos e fomos recompensados; esses jogadores estão representando as cores do Santa Cruz de uma maneira fantástica, nessa reabilitação dentro do campeonato", refletiu Cristian de Souza.

Próximo de entrar no G8, na próxima rodada o Santa Cruz receberá o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20). Expectativa do clube é de bom público, mesmo com São João e jogos da Seleção, para embalar de vez na competição. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter