A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Cristian de Souza destaca comprometimento do elenco em nova vitória na Série C Cristian de Souza ainda destacou que o time segue em evolução

O elenco do Santa Cruz apresentou a resposta que tanto precisava, principalmente, depois do caso da greve por falta de pagamentos. No primeiro jogo após a crise, o elenco mostrou que o ocorrido não antingiu em nada o desempenho dentro de campo e o Tricolor venceu o Brusque, fora de casa, por 1x0 neste domingo (14). O treinador Cristian de Souza destacou o comprometimento do elenco.

Destaco a energia dos jogadores, destaco o comprometimento deles com a instituição, com o trabalho da comissão técnica, desde que chegamos aqui, tudo que passamos, eles estão cumprindo, muitas vezes alguns jogadores saindo das suas características, então o mérito é desse grupo de jogadores, que está imbuído, para honrar as cores, a grandeza da instituição, relata o treinador coral.

Sobre o jogo, apesar de ter sofrido em alguns momentos, o Santa soube ficar vivo dentro de campo e conquistou o resultado na última bola do jogo, em gol vindo de escanteio, anotado pelo zagueiro Edson Miranda. Principal arma do time até aqui, o treinador comentou sobre essa força.

"Nossa bola parada nos recompensa mais uma vez. Esse atributo vem sendo muito bem executado. Fizemos o que treinamos e fomos recompensados; esses jogadores estão representando as cores do Santa Cruz de uma maneira fantástica, nessa reabilitação dentro do campeonato", refletiu Cristian de Souza.

Próximo de entrar no G8, na próxima rodada o Santa Cruz receberá o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20). Expectativa do clube é de bom público, mesmo com São João e jogos da Seleção, para embalar de vez na competição.

Veja também