Santa Cruz: trio de ataque é responsável por mais de 80% dos gols na Série D

A- A+

O Santa Cruz está 'em bons pés' no setor ofensivo. Após nove rodadas da Série D, o Tricolor do Arruda está entre os cinco times que mais marcaram gols na competição.

Liderando o bom momento do ataque, Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo, jogadores mais adiantados do esquema tático do técnico Marcelo Cabo, foram os responsáveis por 13 dos 16 gols da Cobra Coral, somando um percentual de 81,25% dos gols.

Desde a chegada do técnico Marcelo Cabo, antes do início da Série D, o time do Santa Cruz passou a concentrar mais os gols nos nomes do ataque. Se considerar o meia Willian Jr. neste montante dos atletas mais ofensivos, a conta sobe para 14 dos 16 gols.

Ainda sob o comando de Itamar Schülle, no Campeonato Pernambucano, a divisão de bolas nas redes era uma pouco mais 'democrática'. Com o antigo professor, por exemplo, os meias Matheus Melo e João Pedro tiveram um rendimento melhor, marcando três gols, cada, no Estadual.

Desempenho

Do atual trio de ataque está caindo nas graças da torcida, apenas o ponta Thiaguinho está desde o início da preparação. Somando os gols na Pré-Copa do Nordeste e Estadual, o camisa 17 marcou cinco gols no primeiro trimestre.

Chegado o momento da disputa da Série D, o atleta não deixou cair o rendimento e marcou mais quatro vezes. Dessa forma, Thiaguinho já chegou na marca dos nove gols, igualando suas melhores marcas pessoais e ainda com vários jogos a disputar. Por falar em regularidade, ao lado de Rodrigues, o atacante é o que mais disputou partidas com a Cobra Coral em 2025, foram 21 partidas até o momento.

Thiaguinho, artilheiro do Santa Cruz na temporada de 2025 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Contratado como grande reforço do novo projeto SAF do Santa Cruz, Thiago Galhardo vem sobrando na disputa da Série D. Além de corresponder sendo importante para todo o sistema de construção de jogadas, o camisa 9 vem deixando também suas marcas.

Os cinco gols de Galhardo vem estabelecendo uma meta que o atacante trouxe ao chegar do Arruda: participar de um gol a cada dois jogos. Somando a reta final do Pernambucano e a Série D, TG9 fez cinco gols em dez partidas até aqui com o manto coral.

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz e artilheiro do clube na Série D - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Contratado sem muita expectativa, Geovany Soares vem sendo uma grata surpresa no Arruda. Sua chegada foi fruto do trabalho de scouting e observação do clube.

Dono de dribles rápidos e de um estilo de jogo agudo, o atleta já marcou quatro vezes na Série D. O camisa 11 se tornou destaque, principalmente atuando pelo lado esquerdo do ataque.

Geovany, atacante do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Atual líder geral da Série D, o Santa Cruz terá um longo período de preparação até a próxima partida. O Tricolor só volta a campo no dia 29 de junho, contra o Central, no Arruda, em partida válida pela 10ª rodada.

Veja também