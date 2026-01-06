Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol de base

Santa Cruz busca reabilitação na Copa São Paulo diante da Tuna Luso; saiba onde assistir

Duelo acontece nesta terça-feira (06), a partir das 15h15

Reportar Erro
Santa Cruz começou a Copa São Paulo 2026 com derrota na estreia para o Botafogo-SPSanta Cruz começou a Copa São Paulo 2026 com derrota na estreia para o Botafogo-SP - Foto: Luiz Fernando Cosenzo/Agência Botafogo

O Santa Cruz precisa reagir o mais rápido possível na Copa São Paulo 2026. Após perder na estreia da competição, o Tricolor enfrenta a Tuna Luso-PA, nesta terça-feira (06), às 15h15, em Brodowski, interior paulista. 

Leia também

• Santa Cruz informa que vai usar uniforme retrô neste início de temporada

• Santa Cruz enfrenta Botafogo-SP na estreia da Copa São Paulo; saiba onde assistir

No primeiro duelo da Cobra-Coral na competição, apesar do bom início, acabou derrotada pelo placar de 3x1 diante do Botafogo-SP, no último sábado.

O Tricolor do Arruda marcou com Peu, em linda finalização de letra, mas no segundo tempo deixou a vitória escapar, mesmo que o adversário estivesse com um jogador a menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

Dessa forma, já que Bandeirante-SP e Tuna empataram por 0x0 na primeira rodada, o Santa Cruz é o lanterna do grupo até o momento. Uma nova derrota significaria, provavelmente, a eliminação precoce do clube na competição. 

Apesar do resultado adverso, chamaram a atenção dois jogadores: o atacante Peu, autor do gol e das principais chances de perigo; além do lateral-direito Paulo Vitor, autor da assistência e de diversas jogadas perigosas pelo lado direito. 

Tuna Luso x Santa Cruz - saiba onde assistir 
Data:06/01
Horário: 15h15 
Local: Arena Mario Lima
Transmissão: Youtube Paulistão

Reportar Erro

Veja também

Newsletter