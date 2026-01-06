A- A+

Futebol de base Santa Cruz busca reabilitação na Copa São Paulo diante da Tuna Luso; saiba onde assistir Duelo acontece nesta terça-feira (06), a partir das 15h15

O Santa Cruz precisa reagir o mais rápido possível na Copa São Paulo 2026. Após perder na estreia da competição, o Tricolor enfrenta a Tuna Luso-PA, nesta terça-feira (06), às 15h15, em Brodowski, interior paulista.

No primeiro duelo da Cobra-Coral na competição, apesar do bom início, acabou derrotada pelo placar de 3x1 diante do Botafogo-SP, no último sábado.

O Tricolor do Arruda marcou com Peu, em linda finalização de letra, mas no segundo tempo deixou a vitória escapar, mesmo que o adversário estivesse com um jogador a menos.

Dessa forma, já que Bandeirante-SP e Tuna empataram por 0x0 na primeira rodada, o Santa Cruz é o lanterna do grupo até o momento. Uma nova derrota significaria, provavelmente, a eliminação precoce do clube na competição.

Apesar do resultado adverso, chamaram a atenção dois jogadores: o atacante Peu, autor do gol e das principais chances de perigo; além do lateral-direito Paulo Vitor, autor da assistência e de diversas jogadas perigosas pelo lado direito.

Tuna Luso x Santa Cruz - saiba onde assistir

Data:06/01

Horário: 15h15

Local: Arena Mario Lima

Transmissão: Youtube Paulistão

