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Futebol

Santa Cruz: última vitória contra o Confiança em Aracaju foi há mais de dez anos

Grafite e Alemão fizeram os gols no triunfo válido pela Copa do Nordeste 2016

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Lance do jogo entre Confiança x Santa Cruz em 2016Lance do jogo entre Confiança x Santa Cruz em 2016 - Foto: Divulgação/Confiança

O Santa Cruz irá visitar o Confiança, no próximo sábado (18), em jogo válido pela terceira rodada da Série C. Apesar do bom retrospecto na Arena Batistão, o Tricolor não vence o adversário há mais de dez anos como visitante. 

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O último triunfo da Cobra Coral foi na Copa do Nordeste de 2016, no dia 17 de fevereiro, ainda pela fase de grupos. Na oportunidade, o centroavante Grafite e o zagueiro Alemão marcaram para o Santa na vitória por 2x0. 

O meia João Paulo era um dos líderes do Santa Cruz em 2016O meia João Paulo era um dos líderes do Santa Cruz em 2016 - Divulgação/Confiança

Desde então, três partidas foram realizadas entre os clubes, em jogos da Copa do Nordeste e Série C. Os resultados foram sempre iguais: 1x1. 

O último jogo entre sergipanos e pernambucanos aconteceu em 2020, pelas quartas de final do Nordestão. Em partida que foi disputada em Feira de Santana, ainda durante da Pandemia da Covid-19, o jogo terminou 0x0 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o Dragão levou a melhor e venceu por 4x2. 

No contexto geral, Santa e Confiança se enfrentaram em 17 partidas oficiais. O Tricolor do Arruda venceu dez partidas, enquanto o Dragão Proletário venceu apenas um jogo. Seis empates fecham a conta. 

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