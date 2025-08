A- A+

Série D Santa Cruz usa a força da torcida como trunfo ao acesso à Série C No jogo do próximo domingo (03), os tricolores já esgotaram os ingressos para o setor visitante

O Santa Cruz possui algo que poucos times podem se orgulhar na Quarta Divisão: uma grande torcida apaixonada que segue o time por onde for e sem medir esforços. No próximo domingo (03), já com ingressos esgotados, milhares de tricolores estarão na Arena Batistão, apoiando o time diante do Sergipe, no jogo de ida da segunda fase da competição.

Dos 64 clubes iniciais, apenas 32 seguem na disputa para o mata-mata da Série D. Considerada como uma das competições mais difíceis pelo regulamento, toda ajuda é bem-vinda para se atingir o objetivo do acesso, principalmente, se vier das arquibancadas.

Para esse duelo, é esperado uma ‘invasão coral’ em Aracaju. Conhecendo o poder da torcida do Santa, o treinador do Sergipe e ex-Retrô, Dico Wooley tentou movimentar suas bases e convocar a torcida do Gipão para tentar igualar a atmosfera que terá o estádio.

"Não podemos aceitar que o Santa coloque mais gente", chegou a declarar o treinador do Colorado sergipano.

Média

A estratégia de mobilização empregada por Wooley é justificada pelos borderôs. A média da torcida do Santa, como visitante, é superior ao do Sergipe atuando como mandante no Batistão.

Nos sete jogos que fez em casa na primeira fase, o Sergipe levou ao todo 10.309 pessoas ao estádio Lourival Baptista, em resumo, uma média de 1.473 torcedores por jogo.

Santa Cruz contou com o apoio massivo de 5.463 torcedores no tobogã dos visitantes no Lacerdão, contra o Central - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por outro lado, nos seis jogos em que pôde contar com a presença de sua torcida fora do Recife - exceção ao jogo do Ferroviário que foi com torcida única, em Fortaleza -, o Tricolor do Arruda levou 9.856 no total, gerando uma média de 1.642 torcedores por jogo.

Apoio

A reportagem da Folha de Pernambuco conversou com tricolores que sairão do Recife rumo à capital sergipana para saber de suas expectativas para o duelo. Seja de caravana, com veículo próprio ou de ônibus de linha, ainda nesta sexta-feira, alguns torcedores já cairão na estrada.

Como no caso de Bartolomeu e Arthur Teixeira, pai e filho, e fiéis torcedores da Cobra Coral. Acostumados a viajar por diversas partes do Brasil para apoiar o Santa, independente do momento do clube, os dois colecionam diversas memórias pelas andanças ao longo dos anos e entendem que o suporte vindo da arquibancada poderá ser decisivo para um desfecho positivo.

“A importância da torcida do Santa, acho que só pela quantidade de pessoas que está se deslocando de Recife para Aracaju assistir ao jogo, já demonstra como a gente considera importante a torcida estar próximo do time”, refletiu Arthur.

Arthur e Bartolomeu Teixeira, pai e filho, acompanham o Santa Cruz nos momentos bons - como no acesso de 2016 - ou ruins - Foto: Cortesia

Ainda nas vésperas da partida, mais outros tantos torcedores estarão na estrada. Presente em diversas caravanas ao longo do ano, o influenciador digital Daniel José, faz questão de acompanhar o time de perto

“Acompanhar o Santa Cruz onde for é o meu jeito de demonstrar o amor que eu tenho pelo clube”, disse o torcedor.

Daniel José, torcedor do Santa Cruz, esteve na maioria dos jogos fora de casa na Série D - Foto: Cortesia

Para Daniel, esses momentos também são marcas de superação e independência. Ele, que tem paralisia cerebral, contou um pouco da sua experiência como um torcedor que vem sendo reconhecido e revelou que vem sendo algo inacreditável.

“O início foi um pouco difícil porque o preconceito é grande. Mas com o tempo, fui ganhando meu espaço, recebendo reconhecimento e hoje em dia sou bastante respeitado por todos, até mesmo por rubro-negros e alvirrubros”, revelou.





