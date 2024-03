A- A+

Arruda "Fiz o apelo", diz presidente do Santa Cruz sobre utilização do Arruda pelo Retrô na Série D Bruno Rodrigues conversou com o mandatário da Fênix para dar finalidade ao estádio em 2024

Apesar da luta judicial, o Santa Cruz não tem jogos oficiais programados para o restante de 2024. Com o objetivo de manter o Arruda em boas condições e garantir renda ao clube, o estádio pode receber as partidas do Retrô na Série D. Entenda:

Essa possibilidade foi levantada pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, em entrevista coletiva na última segunda-feira (26). De acordo com o mandatário coral, não será no formato de empréstimo e a ideia partiu do próprio Tricolor.

“O Arruda é o principal símbolo do nosso clube. É um equipamento caríssimo para manter com calendário, imagina sem. Conversei com Laércio (Guerra) e fiz o apelo para que ele trouxesse os jogos do Retrô para o Arruda, visando trazer receitas e renda para o clube. Não é empréstimo. Vai ser feito um contrato e podemos também ter jogos de outros times. Precisamos dar finalidade ao estádio", disse Bruno.

O primeiro jogo do Retrô dentro de casa na Série D será na segunda rodada conta a Juazeirense-BA. A CBF ainda não definiu a data do confronto e nem o local da partida.



Outro assunto questionado em relação ao Arruda foi a melhoria dos banheiros do estádio. Em fevereiro, o Santa Cruz lançou uma campanha em parceria com o aplicativo Sr. Torcedor para arrecadar dinheiro com a torcida e reformar os 52 banheiros do Arruda. No anúncio, o clube detalhou que os sanitários serão reformados um a um, a cada R$ 12 mil arrecadados.

O presidente tricolor informou que a campanha de arredação segue já arrecadou R$ 50 mil reais. Na próxima semana será lançado um site para divulgar os projetos arquitetônicos das reformas. "Cada banheiro precisa de um projeto diferente", ressaltou Bruno Rodrigues.

No balanço dos resultados obtidos nos três meses de 2024, a diretoria tricolor enfatizou o crescimento no número de sócios, que subiu de 1600 para mais de 5000 até o final do Campeonato Pernambucano. Bruno Rodrigues convocou o torcedor para continuar ajudando o clube mesmo sem competições para disputar.

“Nós temos um planejamento, mas estamos em um momento crítico, pois não temos cotas de TV. Quero fazer um apelo aos nossos torcedores, sócios e não-sócios para que cheguem junto para ajudar na nossa situação, que é muito complicada. Esse é o momento mais difícil da história do clube, uma vez que estamos sem calendário”, afirmou.

