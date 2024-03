Santa Cruz vai precisar montar um novo elenco caso consiga vaga na Série D de 2024

A- A+

Na última segunda-feira (26), a diretoria do Santa Cruz anunciou que o clube está buscando judicialmente a participação na Série D deste ano, que está prevista para começar no final de abril. Além da dificuldade de conseguir a vaga no âmbito jurídico, o Tricolor do Arruda precisaria se desdobrar para montar um novo elenco, já que boa parte dos jogadores que terminaram o Estadual, o treinador e o gerente de futebol estão certos com outros clubes para o resto da temporada.

O técnico Itamar Schülle e o gerente Francisco Sales foram emprestados ao Retrô e são aguardados para retornar ao Santa Cruz no final do ano para a pré-temporada. Caso o clube consiga a vaga na Série D de 2024, um retorno antecipado da dupla está descartado.

“Não há nenhuma perspectiva de que, havendo a chance de jogar a série D, contar com Itamar ou Sales. Nesse caso vai se trabalhar com outras opções. Por respeito à torcida, a gente precisa encontrar nomes à altura do desafio”, destacou o diretor de futebol Allan Araújo.

Por não ter garantia de disputar a quarta divisão neste ano, a diretoria coral liberou boa parte dos atletas pensando no retorno para o próximo ano. O último confirmado foi o volante Lucas Siqueira, que vai terminar a temporada no Botafogo-PB e estendeu seu vínculo com a Cobra Coral até o final de 2025.

“Nenhuma ação mais efetiva foi executada, mas temos uma lista de mais de 400 atletas que seriam o ponto de partida para as contratações. Havendo o resultado positivo do recurso [da vaga na Série D], vamos precisar nos trancar num escritório em cinco dias e só sair quando tiver um time pronto. Se tiver êxito, o time vai precisar ser refeito”, pontuou Allan.

Atletas com vínculo longo com o Santa Cruz são: o zagueiro Ítalo Melo, os atacantes Pedro Bortoluzzo e Gilvan, o volante Henrique Lordelo e os meias Felipe Cardoso e Matheus Melo. Eles podem ser emprestados em caso de não conseguir a vaga na Série D.

Vaga na Série D

O pedido do Santa Cruz foi feito na sexta-feira da última semana. A Cobra Coral está de olho na vaga do Democrata de Sete Lagoas, clube que herdou a chance de disputar a Série D da Federação Mineira de Futebol após desistência de outras equipes.

O Democrata-SL sequer participou da primeira divisão do Mineiro neste ano por ter sido rebaixado na edição de 2023. Esse é o principal argumento utilizado pelo Tricolor do Arruda para ficar com a vaga

A ação administrativa do Santa Cruz se encontra para análise da CBF e o clube irá levar simultaneamente para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

De acordo com Álvaro Maia, a Cobra Coral tem até a próxima quarta-feira (27) para ajuizar uma medida cautelar no STJD caso não haja uma resposta da CBF.

O Democrata-SL está no grupo A6 da Série D e tem estreia marcada para o dia 28 de abril contra o Nova Iguaçu-RJ. O Jacaré teve sua participação confirmada na quarta divisão no dia da definição do regulamento da competição.



