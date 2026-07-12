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Campeonato Brasileiro Santa Cruz vence Barra-SC e conquista terceira vitória consecutiva na Série C O duelo disputado neste domingo (12) marcou o reencontro das equipes que decidiram a Série D do ano passado, que desta vez saiu melhor para o Tricolor do Arruda

No reencontro da final da Série D do ano passado, o Santa Cruz levou a melhor desta vez e venceu o Barra-SC por 2 a 1, neste domingo (12), na Arena Barra, em partida válida pela 14ª rodada da Série C.

Com o resultado, o Tricolor do Arruda alcançou a terceira vitória consecutiva na competição e está na 3ª posição, com 24 pontos. O Pescador é apenas o 16º colocado da competição.

Os gols da partida foram marcados por Matheus Vinícius e Quirino pelo lado tricolor, enquanto Bernabé descontou para os donos da casa.



O próximo compromisso do Santa Cruz será apenas no dia 25 deste mês, contra o Figueirense, dentro de casa. Já o Barra-SC joga no dia 26, fora de casa, diante do Ypiranga-RS.

O jogo

O Santa Cruz manteve a consistência das últimas partidas fora de casa com Cristian de Souza. A Cobra Coral dominou as ações da primeira etapa diante do Barra-SC. Sem sofrer na defesa, os visitantes foram efetivos no ataque.

A primeira grande chance da partida foi aos 10 minutos. O Barra-SC saiu errado no campo defensivo com Natan e entregou um presente para Quirino. O centroavante tricolor invadiu a grande área, mas finalizou sem perigo para fora.

Dois minutos depois, Ronald fez ótima jogada pelo lado direito ofensivo. Após driblar o marcador, o atacante cruzou com perfeição para Vitinho, que cabeceou fraco para defesa do goleiro Ewerton.

A partida seguiu controlada pelo Santa Cruz até que chegou o momento de abrir o placar através da bola parada.

Aos 23 minutos, Everaldo acertou o cruzamento da intermediária ofensiva, com perfeição para Matheus Vinícius. O zagueiro tricolor subiu mais alto que todos os defensores do Pescador para balançar as redes do Barra-SC.

O Santa seguiu melhor em campo e chegou ao segundo gol. Ronald foi acionado mais uma vez pelo lado direito do ataque, conduziu até a linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro.

Quirino, que já tinha desperdiçado algumas chances, apareceu na pequena área para ampliar o marcador, aos 36 minutos.

Intervalo

O amplo domínio do Santa Cruz nos primeiros 45 minutos não durou muito no retorno do intervalo.

Logo aos 7 minutos da etapa final, o Barra-SC diminuiu o placar. Augusto Potiguar construiu a jogada pelo lado direito e levantou a bola na área. O goleiro Gabriel Souza saiu mal da meta e deixou o caminho livre para o centroavante Bernabé desviar de cabeça.

O Pescador melhorou na partida com o primeiro gol, mas o Santa Cruz rapidamente teve uma grande chance de aumentar a vantagem.

Quirino recebeu a bola no meio de campo e achou um ótimo passe em profundidade para Ronald. O ponta recebeu, livre, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou na trave, aos 15 minutos.

O Barra-SC passou a segunda etapa tentando o gol de empate por meio de cruzamentos e bolas paradas.

A defesa tricolor levou a melhor na maioria das oportunidades, porém levou um susto no minuto final. Matheusinho aproveitou o cruzamento de Betinho e, de voleio, acertou o travessão de Gabriel Souza.

Barra-SC 1

Ewerton; Augusto Potiguar, Alemão, Jean Pierre e Vavá (Da Rocha); Natan (Betinho), Marcelinho (Lucas Vargas), Pablo Gabriel e Warley; Cléo Silva (Matheusinho) e Vinicius Popó (Bernabé). Técnico: Evaristo Piza.

Santa Cruz 2

Gabriel Souza; Eurico, William Alves e Matheus Vinícius (Thiago Ennes); Pedro Favela, Alex Ruan; Renato (Silva), Vitinho, Ronald (Nilton) e Everaldo (Fabinho); Quirino (Eron). Técnico: Cristian de Souza

Local: Arena Barra (Itajaí/SC)

Árbitro: Artur de Morais (GO)

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach (ambos GO)

Gols: Matheus Vinícius (23’ do 1º tempo); Quirino (36’ do 1º tempo); Bernabé (7’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Marcelinho (BFC); Da Rocha (BFC); Lucas Vargas (BFC); William Alves(SCZ)

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