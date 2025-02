Santa Cruz vence Central de virada e praticamente garante a liderança do Pernambucano

A- A+

O jogo entre Santa Cruz e Central proporcionou mais emoção que as torcidas esperavam. Neste domingo (16), no Estádio do Arruda, o Tricolor teve que suar muito para vencer a Patativa pelo placar de 2x1, de virada, e praticamente garantir a primeira colocação no Campeonato Pernambucano.

A partir do primeiro segundo de jogo, o Santa Cruz foi para cima do seu objetivo: marcar o mais cedo possível. Antes da segunda volta do ponteiro, Thiaguinho recebeu belo lançamento de João Pedro e foi derrubado por Vivico dentro da área, pênalti. Na cobrança, porém, João Pedro explodiu a bola no travessão e o placar permaneceu inalterado.

Após o grande susto, nos minutos seguintes, o Central conseguiu equilibrar um pouco mais o confronto. Ainda assim, o domínio territorial era da equipe tricolor.

Mesmo com o pênalti perdido, João Pedro chamou a responsabilidade e teve as duas melhores chances do Santa. Na última delas, aos 27, um chute do bico da grande área obrigou o goleiro do Central a esticar e evitar o gol.

A Cobra Coral chegou outra vez aos 42. Novamente, João Pedro desceu pela direita e cruzou na área, o goleiro alvinegro antecipou e cortou, a bola sobrou para Vini Moura pegou o rebote e bateu para o gol, Milton defendeu novamente e mandou para escanteio.

Na reta final do primeiro tempo, o jogo começou a aquecer. Aos 42, Wisney pegou sobra na entrada da área e mandou a bomba na trave, na primeira grande chance centralina. Na sequência, Lazarini teve papel fundamental para evitar o gol coral.





Se no primeiro tempo, o Santa teve um pênalti no início, no segundo, foi a vez do Central. Moacir encontrou um passe para Elivelton, o meia se antecipou ao lateral Rodrigues, que chegou atrasado e derrubou o camisa 8 alvinegro. Na batida, o experiente Moacir foi lento para bola, deslocou Rokenedy e abriu o marcador.

Atrás do placar, o Santa se viu pressionado para ir atrás do marcador. Aos oito, Lucas Siqueira perdeu grande oportunidade de frente para o gol, o chute até virou um passe para Vini Moura, mas o camisa 20 estava impedido e o lance foi anulado.

Aos 10, mais um pênalti no jogo e o segundo para o Santa. Vivico cochilou após cruzamento na área, Thiaguinho antecipou e foi atingido. Na cobrança, dessa vez Matheus Melo que bateu e mandou uma pancada para deixar tudo igual.

Após o empate, o jogo voltou a se encontrar numa situação de igualdade de ações. Até que aos 21 minutos, Moacir recebeu o segundo cartão amarelo - recebeu o primeiro ao tirar a camisa na comemoração do gol - e deixou a Patativa com um a menos.

Com a superioridade numérica, o Santa Cruz se lançou ao ataque. Aos 28, João Pedro perdeu boa oportunidade na entrada da área. Aos 31 foi a vez de Thiaguinho tentar, mas Milton Raphael defendeu novamente.

Já aos 34, o desfecho foi favorável ao time do Arruda. Thiaguinho fez jogada individual e mandou para a pequena área, a bola desviou de leve no centroavante Everton Felipe e foi para o fundo das redes. Virada tricolor.

Nos minutos finais, o confronto ficou aberto. O Central se lançou para o ‘tudo ou nada’ e deixou espaços atrás, como o que Everton Felipe quase aproveitou para fazer o terceiro da Cobra Coral.

Já sem forças dentro de campo, a Patativa não teve ímpeto para alterar o placar e a Cobra Coral saiu de campo com a sexta vitória, a liderança praticamente confirmada na primeira fase - vaga direta na semifinal - e muito próximo de um lugar na Copa do Brasil em 2026. Por outro lado, o time de Caruaru se complica e lutará contra o rebaixamento na última rodada.

Santa Cruz x Central - Ficha Técnica

Santa Cruz 2

Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues; Lucas Siqueira, Henrique Lordelo (Matheus Melo), Israel (Douglas Skilo) e João Pedro (Everton Felipe); Thiaguinho (Vinícius Silva) e Vini Moura (Everton Sena). Técnico: Itamar Schülle.

Central 1

Milton Raphael; Vivico (Luís Guilherme), Lazarini, Janelson e Leozinho (Kleitinho); Diego Aragão, Wisney, Moacir, Elivelton (Danielzinho) e Jeffinho; Éverton Lino (Leandro Costa). Técnico: Catende.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Dias Figueiredo (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Luiz Henrique Amorim (ambos PE)

Gols: Moacir aos 5 do 2T (C) Matheus Melo aos 12 do 2T e Everton Felipe aos 34 do 2T(S)

Cartões Amarelos: Vivico, Janelson, Leozinho e Moacir (C) Matheus Melo e Thiaguinho (S)

Cartão Vermelho: Moacir (C)

Público 25.014

Renda R$ 613.060

