Santa Cruz vence Central pelo PE e está garantido na Série D de 2025 

O Santa Cruz está garantido na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. A confirmação da vaga aconteceu neste sábado (2), depois de o Tricolor ter superado o Central pelo magro placar de 1 a 0 no Estádio do Arruda, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O gol foi marcado pelo atacante Gilvan, três minutos após ser acionado no segundo tempo.

Com o resultado, além da conquista a nível nacional, o clube coral também amplia sua participação estadual, avançando à fase semifinal da competição.

Durante o decorrer do primeiro tempo do confronto, o Tricolor teve poucas chances claras. Primeiro, aos 7 minutos com Caio Mello.

Pouco depois, aos 19, o atacante João Diogo, que voltou de suspensão junto de Pedro Bortoluzo, apareceu em levantamento para a área. O goleiro Chapa, no entanto, afastou o perigo.

Por fim, aos 37, João Diogo outra vez tentou fazer o dele e garantir tranquilidade até o intervalo.

A Patativa, com menos chances na partida, fez sua parte de segurar o adversário mantendo a posse de bola superior como estratégia. O cenário se estendeu dessa forma também durante os cinco minutos de acréscimos.

O primeiro tempo foi marcado ainda por um preocupante choque de cabeça entre Murilo Rangel e Matheus Melo. Após atendimento médico, ambos foram avaliados e seguiram em campo.

Para o segundo tempo da disputa, os clubes retornaram com os ânimos aflorados ao gramado do Arruda. O técnico da Patativa, Marcinho, inclusive acabou amarelado pela árbitra Déborah Cecília Cruz, por reclamação.

Buscando mais velocidade que no primeiro tempo, o treinador Itamar Schülle promoveu algumas substituições.

No meio de campo, tirou Matheus Melo para colocar João Pedro; na lateral esquerda, pôs João Victor na vaga de Juan Tavares; na zaga, Rafael Pereira saiu para a entrada de Ítalo Melo. Mas foi com o acionamento de Gilvan, no lugar de Pedro Bortoluzzi, que o cenário mudou.

O atacante Gilvan entrou aos 29 minutos e aos 31 já retribuiu a confiança do técnico.



Torcida

Por conta do clima decisivo do jogo, ações voltadas à torcida coral foram realizadas pelo clube.

Além da “recepção” ao ônibus com os jogadores, um pagode no setor das sociais garantiu a animação durante o pré-jogo. Também foram lançadas às arquibancadas 20 camisas oficiais e 10 mil balões infláveis foram distribuídos.

Houve, ainda, o quadro “Resenha Coral” na sede com participação de ídolos e dirigentes.



#Pernambucano - Fim de jogo | Santa Cruz 1x0 Central. Nosso gol foi marcado por Gilvan. O ARRUDA É NOSSO, QUEM MANDA AQUI SOMOS NÓS!



: @rafaelmelofoto pic.twitter.com/4FvhvoarbS — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 2, 2024

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

William; Toty, Paulo Cesar, Rafael Pereira (Ítalo Melo) e Juan Tavares (João Victor); Caio Mello (Henrique), Lucas Siqueira e Matheus Melo (João Pedro); Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo (Gilvan) | Técnico: Itamar Schulle.

Central 0

Chapa; Pedro Gustavo, Edy, Doni (Yuri Mamute) e Allan Pires; Wisney, Henrique (Jardel), Erivelton, Moacir (Abel Peixoto) e Murilo Rangel (João Cardoso); Pirambu | Técnico: Marcinho Guerreiro

Gols: Gilvan (Santa Cruz)

Cartões amarelos: Henrique (Santa Cruz) | Chapa, Alan Pires, Jardel (Central)

Público: 35.023

Renda: R$ 893.620,00

