A- A+

Futebol de base Santa Cruz vence CSA nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil Sub-20 Mesmo com um jogador a menos, Tricolor manteve empate e foi perfeito nas penalidades

O Santa Cruz segue adiante na Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira (08), o Tricolor do Arruda segurou empate em 0x0 contra o CSA no tempo normal, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e foi eficiente para vencer por 5x3 nas cobranças de pênalti. A definição do adversário será conhecida após a realização de todos os jogos da atual etapa da competição.

Mesmo jogando como visitante, o Santa Cruz se mandou ao ataque e durante cerca de 75 minutos esteve melhor, dominando as melhores ações e acertou a trave duas vezes já no segundo tempo de jogo.

Tudo mudou quando Vitor foi expulso pelo segundo cartão amarelo, mas mesmo com um jogador a menos, a Cobra Coral sustentou o placar em 0x0 e levou a decisão aos pênaltis.

Pênaltis

O Santa Cruz começou vencendo com a cobrança de João Parrião e o CSA chutou para fora logo na primeira batida, deixando o time pernambucano na vantagem.

Léo Sousa, Jhonata Brow, Hyégo e João Victor mantiveram o Santa Cruz com 100% de aproveitamento nas cobranças e confirmaram a Cobra Coral na terceira fase da Copa do Brasil.



Segundo o regulamento da competição, os 16 times classificados à próxima fase serão ordenados, seguindo a classificação geral da competição até então, seguindo critérios de pontos ganhos, número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró, além de menor número de cartões vermelhos e amarelos.

Após a definição de todos os classificados, que deve acontecer nesta sexta-feira (09), os duelos serão organizados a partir de um sistema olímpico.

Veja também