Santa Cruz vence Decisão e larga na frente por vaga na semifinal do Pernambucano
Duelo de volta será realizado no domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz largou na frente por uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano. Na tarde desta quinta-feira (5), o Tricolor contou com uma boa atuação na primeira etapa para derrotar o Decisão, por 2x1, em confronto disputado no Estádio José Dionísio, em Goiana. Os gols da Cobra Coral foram marcados por Israel e Matheus Vinícius. Bambam descontou para os mandantes.
Com o resultado, a equipe de Fábio Cortez pode empatar no duelo de volta, domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco, que ainda assim se classifica para encarar o Náutico na próxima fase.
O jogo
O público de dois mil torcedores que compareceu ao estádio, em Goiana, pôde ver um Santa Cruz amplamente superior ao Decisão ao longo da primeira etapa. Com raras escapadas do time mandante, o Tricolor foi responsável por todas as principais investidas. Não à toa, foi para o intervalo com a vantagem de dois gols no placar. E poderia ter sido mais.
Sob a batuta de Willian Júnior, o Santa Cruz abriu o marcador ainda aos 12 minutos. Alex Ruan se esticou para evitar a saída de bola e acionou o camisa 10, que cruzou da esquerda para Israel, sem deixar a bola cair, estufar as redes de João Gabriel. Aos 43 minutos, o armador tricolor voltou a aparecer na bola parada. Willian Júnior cobrou falta na cabeça de Matheus Vinícius. O zagueiro subiu mais alto que todo mundo na marca do pênalti para ampliar.
Sobrando em campo, o Santa só não foi para o vestiário com uma diferença maior, porque Vitinho parou na trave, enquanto o próprio Willian Júnior, em cobrança de falta, viu o goleiro João Gabriel afastar o perigo.
Decisão cresce e desconta
Com a necessidade de diminuir o prejuízo, o Decisão se soltou mais em campo. O time da casa passou a encontrar espaços, principalmente pelo lado esquerdo defensivo tricolor, mas não conseguia ser efetivo na conclusão das jogadas. A melhor chegada ocorreu apenas aos 22 minutos. Bambam recebeu no meio da área, mas finalizou fraco nas mãos de Rokenedy. Em seguida, foi a vez de Richarles, em jogada individual pela esquerda, parar no arqueiro coral.
Sem se expor, o Santa Cruz buscava aproveitar os contra-ataques para incomodar. Foi assim que que Patrick Allan, aos 26 minutos, e Rodrigues, aos 32 minutos, pararam em defesas de João Gabriel, em chutes de fora da área.
Com o Santa Cruz levando a partida em banho-maria na reta final, o Decisão deixou a classificatória em aberto na reta final. Aos 39 minutos, Bambam recebeu bola da esquerda e deu um bonito tapa, de primeira, para descontar para o time de Goiana. Como resposta para retomar a vantagem anterior, o Tricolor por pouco não chegou ao terceiro gol, aos 41 minutos. Matheus Castilho, cara a cara com João Gabriel, bateu para fora.
Ficha do jogo
Decisão 1
João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Victor Ramon (Jonas Cabral) e Matheus Rodrigues; Kayo Bahia, Fernando Portel e Alexandre Melo (Mário); Matheus Mosquito (Richarles), Pablo (Lipek) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini
Santa Cruz 2
Rokenedy; Israel (Gabriel Galhardo), Matheus Vinícius, Ianson e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willian Jr. (Vinícius Hora) e Patrick Allan (Matheus Castilho); Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
Local: Estádio José Dionísio (Goiana/PE)
Árbitro: Michelangelo Almeida
Assistentes: Ricardo Nunes e Túlio Caldas
VAR: José Woshington
Gols: Israel, aos 12', e Matheus Vinícius, aos 43' do 1T (STA); Bambam, aos 39' do 2T (DEC)
Cartões amarelos: Kauan Diego, Matheus Rodrigues, Fernando Portel, Mário (DEC); Wagner Balotelli, Vitinho, Rokenedy (STA)
Público: 2.002 torcedores.
Renda: R$ 55.450,00.