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Santa Cruz Santa Cruz vence o Ituano com gol de Renato e entra no G-4 da Série C Tricolor supera pressão paulista na Arena de Pernambuco, chega aos 21 pontos e assume, de forma momentânea, a quarta colocação da competição

O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, neste sábado (4), pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por contra-ataques dos dois lados e oportunidades de longa distância, o Tricolor decidiu a partida com uma jogada ensaiada que terminou no gol de Renato.

Com o resultado, o Santa chega aos 21 pontos e sobe, momentaneamente, para a quarta colocação da Série C, ficando logo atrás do Brusque.

O gol coral nasceu de um lançamento preciso de Everaldo para Renato, que apareceu livre para cabecear firme e vencer o goleiro Saulo.

Um dos destaques da partida foi Gabriel Souza. O goleiro do Santa Cruz foi decisivo com defesas importantes, espalmadas seguras e boas saídas do gol. Pelo lado do Ituano, Pedro Favela foi um dos jogadores mais perigosos e participou das principais ações ofensivas da equipe paulista. O Tricolor buscou profundidade pelos lados do campo, explorou os pontas e conseguiu suportar a pressão do adversário para garantir os três pontos.

O próximo compromisso da Cobra Coral será contra o Barra, no domingo (12), às 11h, na Arena Barra FC, em Santa Catarina, pela 14ª rodada da competição. Já o Ituano recebe a Ferroviária no mesmo dia, às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Com o terceiro cartão amarelo de Edson Miranda, Santa é forçado a voltar sem o jogador na próxima rodada.

Primeiro tempo

O Santa Cruz começou pressionando, mas encontrou dificuldades para trocar passes com precisão e furar a marcação do Ituano.

A primeira grande chance veio aos nove minutos. Após um lateral cobrado na área por Thiago Ennes, Vitinho apareceu na entrada da área e finalizou de primeira, obrigando Saulo a fazer boa defesa. Na sequência, Thiago Marques cruzou com perigo, mas a defesa paulista afastou.

O Ituano respondeu aos 13 minutos. Após erro na saída de bola do Santa, Razera aproveitou a sobra, mas o lance foi interrompido por impedimento.

Cinco minutos depois, GW encontrou Thássio no segundo poste. O camisa 7 finalizou, mas Gabriel Souza fez defesa segura.

A melhor oportunidade coral surgiu aos 21 minutos. Ronald encontrou um passe entre a defesa adversária para Pedro Favela, que acertou a trave de Saulo.

Na sequência, Miranda derrubou Thiaguinho durante um ataque do Ituano, recebeu cartão amarelo e o jogador paulista precisou de atendimento médico.

Aos 31 minutos, o Ituano desperdiçou uma oportunidade incrível. Após boa troca de passes, Thássio cruzou rasteiro, a defesa afastou parcialmente e a bola voltou para o atacante, que serviu GW. Na finalização, Matheus Vinícius salvou o Santa Cruz em cima da linha.

Logo depois, Alex Ruan aproveitou uma saída errada do Ituano, mas finalizou mal e mandou para fora.

O Galo de Itu manteve a pressão. Xavier encontrou Razera com um belo passe, e Gabriel Souza fez outra grande defesa para evitar o gol.

Pouco depois, William Alves parou um contra-ataque com falta, recebeu cartão amarelo e deu ao Ituano uma cobrança perigosa. Xavier arriscou direto, mas Gabriel Souza segurou sem dificuldades.

Aos 44 minutos, Alex Ruan cruzou para Thiago Marques, que caiu na área após ser puxado pela marcação. Os jogadores do Santa pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Nos acréscimos, Xavier voltou a levar perigo em cobrança de falta, mas parou na barreira. Depois, Berola encontrou Thiaguinho, que finalizou rasteiro para fora.

Sem gols, a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.

Segundo tempo

O Ituano voltou melhor e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Xavier finalizou de dentro da área, mas Gabriel Souza fez mais uma grande defesa.

A resposta do Santa veio aos 10 minutos e foi decisiva. Em uma jogada ensaiada, Everaldo levantou a bola com precisão para Renato, que cabeceou firme para abrir o placar e marcar o único gol da partida.

Mesmo atrás no marcador, o Ituano não diminuiu o ritmo. Aos 20 minutos, Thiaguinho recebeu livre e finalizou, mas Ronald apareceu para bloquear o chute.

O Santa quase ampliou aos 24 minutos. Matheus Vinícius arriscou de fora da área, obrigando Saulo a espalmar. No rebote, a defesa paulista conseguiu afastar o perigo.

Na sequência, Renato cobrou falta para a área, Quirino aproveitou a sobra e bateu por cima do gol.

Gabriel Souza voltou a aparecer pouco depois. Thássio finalizou com força e o goleiro coral fez a defesa com o rosto. O lance, porém, acabou sendo anulado por impedimento.

Nos minutos finais, o Ituano aumentou a pressão em busca do empate, enquanto o Santa Cruz apostou nas jogadas em velocidade pelos lados do campo. A equipe coral conseguiu controlar a vantagem durante os seis minutos de acréscimos e confirmou a vitória diante da torcida na Arena de Pernambuco.



Ficha Técnica



Santa Cruz 1



Gabriel Souza; Thiago Ennes (Renato), William Alves, Edson Miranda; Matheus Vinicius, Alex Ruan, Pedro Favela; Vitinho (Silva) e Ronald (Nilton); Everaldo (Fabinho), Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

Ituano 0



Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini e Tiaguinho (Dal Pian); GW; Kauan Richard (Léo Passos), Thássio e Xavier; Neto Berola (Alason Carioca) e Razera (Bruno Mezenga).

Técnico: Mazola.



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Wagner Francisco Silva (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho e Jamilly Costa (ambos BA)

Gols: Everaldo (10’ do 2T)

Cartões amarelos: Edson Miranda (S), Kauan Richard (I), William Alves (S), GW (I)

Público total: 10.935 torcedores

Renda: R$ 271.288,00



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