Santa Cruz vence Globo-RN em jogo-treino

No segundo teste para a temporada de 2024, o Santa Cruz recebeu neste sábado (23), no CT Ninho das Cobras, o Globo-RN para jogo-treino. Com gol do meia Willie, o Tricolor venceu a movimentação pelo placar de 1x0.

A disputa foi composta por dois tempos de 30 minutos. Ainda na primeira etapa, por volta dos 20 minutos de jogo, o atacante Pedro Bortoluto fez jogada pelo setor direito de ataque e achou Willie sozinho perto da pequena área, para marcar o único gol da partida.

Esse foi a segunda partida de preparação pensando na próxima temporada. Há uma semana atrás, no Estádio Amigão em Campina Grandes, o Santa empatou em 0x0 contra o Serra Branca-PB.

Mais reforços chegando

Nesta última sexta-feira (22), o Santa Cruz anunciou a chegada de quatro atletas, sendo três para o setor de defesa e um para o meio campo. O lateral-esquerdo Juan Tavares, os Zagueiros Paulo Cesar e Luis Felipe e o meia-esquerda Matheus Melo são os mais novos reforços para o técnico Itamar Schulle. A estreia oficial do Tricolor será no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste, em duelo contra o Altos-PI, fora de casa.

