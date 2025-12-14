Dom, 14 de Dezembro

Futebol

Santa Cruz vence Laguna por 1x0 em jogo-treino no Arruda

Tricolor ainda enfrentará o Santa Cruz-RN, no dia 23 de dezembro, e o Amazonas, no dia 30 do mesmo mês

Lance de Santa Cruz x LagunaLance de Santa Cruz x Laguna - Foto: Divulgação

O Santa Cruz venceu o Laguna-RN, por 1x0, no último sábado (13), em jogo-treino de preparação para a pré-temporada 2026. Foi o primeiro de uma série de três compromissos que o Tricolor terá até o final do ano.

A Cobra Coral ainda enfrentará o Santa Cruz-RN, no dia 23 de dezembro, e o Amazonas, no dia 30 do mesmo mês. O primeiro duelo do ano que vem será dia 8 de janeiro, contra o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco.

