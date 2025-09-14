Santa Cruz vence Maranhão, no Castelão, e abre vantagem na semifinal da Série D
Cobra Coral venceu por 1x0, fora de casa, e precisa apenas de um empate, na Arena de Pernambuco, para avançar à final
O Santa Cruz abriu vantagem na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Neste domingo (14), no Castelão, a Cobra Coral bateu o Maranhão por 1x0, pelo duelo de ida da etapa que antecede a decisão. O confronto da volta será no próximo sábado, às 19h30, na Arena de Pernambuco. Os pernambucanos jogam por um empate para chegarem à fase que vale o título da competição.
O jogo
Garantidos na Série C 2026, Maranhão e Santa Cruz entraram em campo sem a mesma pressão da semana passada, mas longe de fazer do duelo um mero encontro para cumprir tabela. Afinal, a fase de agora antecede a decisão da Série D.
O Maranhão começou melhor, forçando principalmente as jogadas pelo lado direito. Contudo, foi o Santa Cruz quem teve a melhor chance de marcar no começo da partida.
Os mandantes erraram na saída de bola e Willian Júnior ficou cara do gol. A finalização parou nos pés de Jean. No rebote, Thiago Galhardo chutou e Keven salvou quase em cima da linha.
Minutos depois, Jean errou no lançamento, o Santa interceptou o passe e a bola ficou limpa para Galhardo, na cara do gol, mandar para fora. O Maranhão tentou pressionar na reta final, mas o 0x0 foi mantido até o intervalo.
Aos quatro minutos do segundo tempo, o Santa Cruz finalmente balançou as redes. Matheus Vinicius aproveitou cruzamento pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes. Para azar dos pernambucanos, a arbitragem assinalou falta de William Alves na origem do lance.
Aos 13, foi a vez do Maranhão chegar com perigo. André Radija recebeu boa bola pela esquerda e bateu forte para a defesa de Rokenedy. Já Galhardo, quando recebeu passe pelo meio, mandou por cima do gol.
Aproveitando os espaços que o Maranhão deixava ao se lançar ao ataque, o Santa Cruz quase abriu o placar em contra-ataque rápido pelo meio. Thiaguinho recebeu bom passe pela esquerda, mas chutou em cima de Jean.
Aos 32, finalmente o Santa Cruz caprichou na finalização. E com estilo. Willian Júnior levantou na área, Matheus Vinícius escorou de cabeça e Renato, de voleio, abriu o placar no Castelão.
O Maranhão ainda esboçou uma reação nos minutos finais, mas o Santa segurou a vitória e agora fica mais perto da final.
Complemento
No outro jogo da semifinal, realizado no último sábado, o Barra-SC venceu em casa o Inter de Limeira-SP, por 2x0. Na volta, a equipe de Santa Catarina pode perder por até um gol de diferença que ainda assim avança para a final. Por dois, o confronto seguirá para as penalidades. O próximo duelo será no sábado que vem, no Major Levy Sobrinho, em Limeira.
Os clubes que avançarem para a final receberão R$ 250 mil. Pela chegada até a semifinal, o Santa Cruz já faturou R$ 1,13 milhão, sendo R$ 458 mil pela presença na primeira fase e mais R$ 170 mil por cada classificação no mata-mata.
Ficha técnica
Maranhão 0
Jean; Igor Nunes, Fernando, Keven e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Railson) e Vagalume (Romarinho); Ryan, Clesisone (Mikeias) e Rafael (Jorge). Técnico: Marcinho Guerreiro.
Santa Cruz 1
Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela (Paulista), Gabriel Galhardo, Rodrigues (Yuri Ferraz) e Willian Jr. (Lucas Siqueira); Geovany (Thiaguinho) e Thiago Galhardo (Renato). Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Estádio Castelão (São Luís/MA)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Anderson Coelho e Miguel Cataneo (ambos SP)
VAR: Miguel Cataneo (SP)
Gols: Renato (aos 32 do 2ºT)
Cartões amarelos: Matheus Vinícius, Toty (S)