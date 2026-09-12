Santa Cruz vence Maringá com gol nos acréscimos e assume a liderança do quadrangular da Série C

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No duelo de líderes do Grupo B, o Santa Cruz levou a melhor e venceu o Maringá por 1 a 0 neste sábado (12) no estádio Willie Davids, no Paraná, com gol marcado por Matheus Vinícius aos 48 minutos do segundo tempo.



O jogo, que foi válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série C, não teve tantas oportunidades para os dois times durante boa parte dos 90 minutos.

O Maringá até chegou a abrir o placar com Ronald Camarão, mas o lance foi anulado por toque de mão e foi a torcida tricolor que sorriu no final.

Com a vitória, o Santa segue com 100% de aproveitamento na busca pelo acesso para a segunda divisão e chega aos 6 pontos como líder isolado do grupo.



Agora, a Cobra Coral se prepara para receber o Floresta na Arena de Pernambuco no próximo domingo (20), às 16h. Já o Maringá, que estacionou nos 3 pontos com a derrota, terá o Botafogo-PB no sábado (19), às 17h, novamente no Willie Davids.



O jogo

O Santa Cruz começou recebendo pressão do Maringá com Thiago Rosa. Aos 5 minutos de partida, o lateral recebeu de Ronald Camarão na área e parou em Thiago Coelho.



Aos 7, Negueba tentou a finalização, mas foi travado na entrada da área e conseguiu um escanteio para o Dogão.



Na cobrança, Negueba pegou a sobra e bateu por cima da marcação. A bola ficou com Jhow, que chutou para fora. Os paranaenses seguiram tentando chegar até o gol e levando perigo novamente com Negueba.



Apesar de insistir, o Maringá não teve sucesso para chegar na última finalização e mandar para o fundo da rede.



Aos 13 minutos, Caíque Calito bateu forte para o meio da área e Thiago Coelho espalmou a bola. Em seguida, o atacante arriscou de fora, mas a bola subiu demais.



O que pouco fez durante os 20 minutos da etapa inicial, o Santa passou a aparecer mais no confronto. Aos 22, os pernambucanos tiveram as melhores chances de abrir o placar.



Matheus Vinícius chutou falta de longe e Guilherme Neto espalmou. Eurico ficou com o rebote e cruzou na área para Renato cabecear com bastante perigo, mas a bola foi para fora.



Não muito depois, aos 24, o Maringá também chegou perto de marcar o primeiro gol. Caíque Calito recebeu sozinho na área e tentou o drible, mas foi desarmado por Eurico.



Aos 32, Ronald Camarão arriscou a finalização de fora da área e parou na defesa de Thiago Coelho. O goleiro da Cobra Coral foi acionado novamente e se esticou para salvar a bola de Paulinho e evitar o gol dos donos da casa.



Camarão disparou e conseguiu o escanteio para o Dogão. Negueba cobrou e Jhow desviou de cabeça para conseguir mais um escanteio a favor dos paranaenses.



Nos acréscimos, a pressão do Maringá continuou com Paulinho, que recebeu na entrada da área e chutou rasteiro sem perigo para o goleiro tricolor.



Em seguida, Negueba recebeu de Caíque Calito, que dominou na área, mas parou em defesa tranquila de Thiago Coelho.



O Santa Cruz até tentou com cobrança de escanteio de Everaldo nos últimos segundos, mas Guilherme Neto defendeu de soco e o primeiro tempo terminou sem gols no estádio Willie Davis.



Segundo tempo

O Santa Cruz iniciou a segunda etapa com a saída de Alex Ruan, que entrou para substituir o lesionado Ronald, mas pouco havia aparecido até então. Arilson entrou no lugar para buscar movimentar mais o ataque do Tricolor.



Aos 3 minutos, o Maringá chegou a abrir o placar com bela jogada de Ronald Camarão, mas o gol foi anulado pelo árbitro com auxílio do VAR após identificar toque no braço do atacante.



Adeílson cruzou rasteiro e Thiago Coelho espalma, a bola bate em Calito e saiu em tiro de meta. Depois, Ronald Camarão tentou invadir a área, mas parou em Matheus Vinícius.



Aos 18, o Santa buscou o contra-ataque com Pedro Favela, que recebeu e bateu em cima do goleiro adversário.



Camarão novamente buscou a bola na entrada da área e chutou para a defesa de Thiago Coelho.



O Maringá ainda teve boa chance com Thiago Rosa que cruzou baixo para Cheron desviar na área. Thiago Coelho se atrapalhou e quase ajudou os adversários, mas foi salvo com jogada de Eurico.



Serginho teve outra oportunidade de balançar as redes com jogada recebida de Gabriel Souza, mas chutou por cima da trave.



Para o Tricolor do Arruda, Fabinho, que foi a opção do técnico Cristian de Souza para substituir Pedro Favela, cabeceou para a defesa de Guilherme Neto aos 38 minutos.



O Santa Cruz tentou de novo com Arilson, que tentou a finalização de fora da área e mandou sobre o travessão. Aos 46, Matheus Vinícius ainda levou perigo com cobrança de falta de longe, a bola desvia na barreira e sai em escanteio.

João Pedro, que entrou no lugar do apagado Everaldo, tentou o escanteio fechado e assustou Guilherme Neto, que saiu mal.



E foi nos acréscimos que o torcedor da Cobra Coral pôde respirar aliviado e soltar o grito de gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, Matheus Vinícius aproveitou a chuva e a chance para mandar de fora da área.

A bola quicou no gramado molhado, enganou o goleiro e conseguiu balançar a rede do Maringá para abrir o placar de 1 a 0 para o Santa Cruz.

O time segue com 100% de aproveitamento no quadrangular final da terceira divisão e chegou aos 6 pontos na busca pela classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.



Ficha Técnica

Maringá 0

Guilherme Neto; Jhow (Gabriel Souza), Ronald, Wendel Lomar e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio, Adeílson e Paulinho (Serginho); Negueba, Ronald Camarão (Guilherme Pira) e Caíque Calito (Cheron). Técnico: Ivan Campanari.

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Arilson); Pedro Favela (Fabinho), Silva e Everaldo (João Pedro); Renato (Vini Hora) e Eron (Matheus Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.

Gols: Matheus Vinícius (48’ do 2T)

Cartões amarelos: Pedro Favela, Matheus Cadorini, Arilson (SAN), Paulinho, Wendel Lomar (MAR)

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos GO)

Quarto árbitro: Marco Antonio Dos Santos (PR)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

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