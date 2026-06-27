Santa Cruz vence o Paysandu na Curuzu pela primeira vez em sua história e entra no G-8 da Série C
Triunfo foi o primeiro que o Tricolor marcou mais de um gol na partida, que subiu para o sétimo lugar, com 18 pontos
Venceu e convenceu. O Santa Cruz triunfou por 3 a 1 sobre o Paysandu neste sábado (27), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 12ª rodada da Série C.
O resultado colocou os tricolores entre os oito melhores colocados do torneio, figurando na sétima posição, agora com 18 pontos, e foi o primeiro com mais de um gol marcado pela Cobra.
A vitória também quebrou um tabu importante para o Santa, que venceu pela primeira vez na Curuzu em sua história.
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Os gols foram feitos por Juninho, que marcou contra, e por Everaldo nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Fabinho saiu do banco de reservas e marcou o terceiro do Santa no jogo.
Para o Papão, Juninho tentou se redimir e diminuiu para os donos da casa, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe bicolor. Os paraenses estacionaram na terceira colocação, com 20 pontos.
Um dos destaques do duelo ficou para Gabriel Souza, que foi promovido pelo técnico Cristian de Souza como goleiro titular após falhas de Thiago Coelho nas últimas rodadas da Série C.
Agora o Santa entra em campo no próximo sábado (4), às 21h, contra o Ituano, que também está dentro do G-8, na Arena de Pernambuco. Já o Lobo enfrenta o Ypiranga no domingo (5), às 11h, no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul.
O jogo
O Paysandu começou pressionando com uma boa chegada de Kleiton, que recebeu um passe certeiro, aos três minutos de partida, mas a bola parou em Eurico.
O Santa Cruz buscou usar o lado direito para a troca de passes, mas sem conseguir dar sequência aos lances.
Aos 9 minutos, Ronald aproveita erro do paraenses e toca para Quirino, que tentou a finalização, mas foi travado pela defesa adversária.
O contra-ataque veio com chances lideradas por Thayllon e Kleiton Pego, que chegaram na área tricolor e conseguiram ganhar uma sequência de escanteios.
E foi o Papão quem continuou chegando na área e buscando a finalização. Aos 13, uma tabela de Thayllon e Edilson na direita, que seguiu no lance até a linha de fundo e cruzou, mas parou em Matheus Vinicius.
Henrico achou Thayllon no lado direito, tocou para Marcinho, que ficou livre para chutar. Promovido como goleiro titular, Gabriel Souza, que entrou no lugar de Thiago Coelho, fez a defesa.
Eurico salvou novamente o Santa após defender um chute perigoso de longe de Kleiton Pego.
Aos 24, Ronald saiu com velocidade pelo lado direito e é derrubado por Edilson, sofrendo a falta. Na cobrança, Vitinho promoveu o lance mais perigoso da Cobra Coral no jogo até aquele momento. Escanteio para o Santa Cruz.
Na sequência, Everaldo bateu a cobrança e Juninho desviou mandando para a própria meta, dando a vantagem para os pernambucanos e abrindo o placar da partida.
Após o gol, o time bicolor saiu em busca do empate com Thayllon, que partiu em velocidade, ajeitou e bateu para o gol, mas a bola saiu sem força.
Em seguida, Kleiton Pego recebe passe na grande área, arma o chute, mas foi travado pela defesa da Cobra.
O Santa cresceu no jogo e conseguiu mais um escanteio. Edson Miranda tenta completar em direção ao fundo da rede, mas desperdiça.
Depois de receber bom passe de Ronald, Everaldo tentou o cabeceio, mas passou longe da trave de Gabriel Mesquita.
Henrico recebeu próximo à grande área e chutou, mas a bola saiu pela direita do goleiro Gabriel Souza.
Nos acréscimos, o Santa Cruz chegou ao segundo tento aos 46 minutos. Thiago Ennes passou a bola para Ronald, que conduziu em ótima jogada individual e fez o passe para Everaldo.
O atacante mandou no canto do gol, ampliando a vantagem do Tricolor e fechando a primeira etapa com o placar de 2 a 0.
EVERALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… pic.twitter.com/KKCdGuepPa— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 27, 2026
Segundo tempo
Com dois centroavantes em campo, após a entrada de Ítalo, o Papão busca aumentar a pressão em cima do Santa Cruz, que busca administrar o jogo.
O Santa tentou chegar ao terceiro gol com Quirino aos seis minutos da segunda etapa. O chute forte parou na defesa eficiente do arqueiro Gabriel Mesquita. No contra-ataque, Ítalo tentou o chute, mas mandou por cima da barra dos pernambucanos.
Aos 18, Gabriel Souza fez outra grande defesa para a Cobra. Desta vez, o goleiro evitou o cabeceio de Lucas Cardoso, que havia acabado de entrar no lugar de Henrico.
E o terceiro gol dos pernambucanos saiu do banco de reservas aos 23 minutos. Promovidos pelo técnico Cristian de Souza, Tiago Marques limpou a defesa e mandou para Fabinho, que só precisou empurrar para o fundo da rede.
FAZ O T! pic.twitter.com/0rJtrzzE0w— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 27, 2026
Castro teve duas chances para diminuir o placar dentro da grande área. Na primeira ele parou em Gabriel Souza e isolou o rebote.
Mas foi com Juninho, que buscou se redimir e diminuiu para os paraenses após receber passe de Lucas Cardoso na área e mandar forte por baixo de Gabriel Souza. Sexto gol dele na Série C, que se firma como o artilheiro da competição.
Aos 31, foi por pouco que o segundo do Paysandu não saiu dos pés de Juninho, que desviou e parou em Edson Miranda. Gabriel Souza apareceu outras duas vezes defendendo bolas de Kleiton Pego.
Tiago Marques avançou e tentou passar pela marcação do Lobo, mas perde a bola, que fica com Robinho, mas o atacante isola.
Lucas Cardoso bate falta na grande área e Castro desvia para o meio, mas a defesa do Santa Cruz afasta e evita o segundo gol do Paysandu.
Mesmo com oito minutos de acréscimos e pressão por parte dos donos da casa, nada mudou no placar e a Cobra Coral saiu com os três pontos em solo paraense pela primeira vez em sua história.
Ficha Técnica
Paysandu 1
Gabriel Mesquita; Edilson (Thalyson), Castro (Iarley), Bruno Bispo e Bonifazi; Henrico (Lucas Cardoso), Pedro Henrique e Marcinho; Thayllon (Ítalo), Kleiton Pego (Kauã Hinkel) e Juninho. Técnico: Júnior Rocha.
Santa Cruz 3
Gabriel Souza; Thiago Ennes, Eurico, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Everaldo (Robinho), Pedro Favela, Silva (Fabinho), Ronald (Léo Costa) e Vitinho (Rodrigues); Quirino (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio da Curuzu (Belém/PA)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Raphael de Albuquerque (ambos SP)
Gols: Juninho (contra, 26’ do 1T), Everaldo (46’ do 1T), Fabinho (23’ do 2T), Juninho
Cartões amarelos: Edson Miranda, Gabriel Souza, Eurico (S), Lucas Cardoso (P)