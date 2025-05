A- A+

SÉRIE D Santa Cruz vence o Sousa-PB fora de casa e segue líder do Grupo A3 da Série D Tricolor garantiu a vitória com gol de Geovany, nos acréscimos do primeiro tempo

O Santa Cruz enfrentou o Sousa-PB, no Marizão, no Interior da Paraíba, neste domingo (25), e garantiu a vitória por 1X0, mantendo sua invencibilidade no Grupo A3 da Série D.

Com a vitória, o tricolor chegou a 16 pontos e como forte candidato à liderança geral do campeonato, que lhe daria a vantagem de decidir a classificação em casa. Já o Sousa segue com 4 pontos, na vice-lanterna do grupo.

Sem Thiago Galhardo, seu principal atacante, poupado por um desconforto muscular, e com Toty jogando na vaga do suspenso Israel na lateral-direita, o Santa Cruz entrou em campo para consolidar seu ótimo começo de campeonato.

Nos acréscimos

Em um gramado pesado e irregular, a troca de passes e qualidade técnica esteve prejudicada. O Santa Cruz iniciou pressionando a área do Sousa-PB e o time da casa também arriscava chutes de fora da área que levaram perigo para a meta de Felipe Alves. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Felipe Jacaré, livre e com o goleiro já caído, mandou para fora.

No último lance do primeiro tempo, aos 47 minutos, após troca de passes pela esquerda, o camisa 7 tricolor Geovany recebeu o passe em profundidade e teve frieza para fazer o gol, abrindo o placar para o Santa Cruz.

Foto: Marcel Lisboa (@fotodopovope)

Foto: Marcel Lisboa (@fotodopovope)

Foto: Marcel Lisboa (@fotodopovope)

Na defesa

No segundo tempo, o jogo seguiu truncado e com muitas faltas. As bolas aéreas do Sousa levavam perigo à meta tricolor. Na parte final do jogo, as ações passaram a ser protagonizadas pelo Sousa. Após Marcelo Cabo optar por substituir um atacante por mais um zagueiro, o Santa assumiu uma postura defensiva para segurar o resultado e garantiu a vitória.

Ficha técnica

Sousa 1 - Bruno Fuso; Iranilson, Wellisson, Wellison (Emersonn Bastos) e Marcelo Duarte; João Rafael, Hebert Cristian (Alisson Farias) (Vinicius Silva), Felipe Jacaré (Pedro Lima), Luis Henrique, Ian Augusto (Wanderson) e Diego Ceará. Técnico: Francisco Diá.

Santa Cruz 2 - Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues (Vinicius Silva); Balotelli, Gabriel Galhardo (Paulista) e Willian Júnior; Geovany Soares, Thiaguinho (Yuri Ferraz) e Pedro Henrique (Iago Ribeiro “Tanque”). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Antônio Marques da Silva Mariz (Marizão), Sousa-PB

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Quarto árbitro: Willian Cacio de Oliveira (PB)

Gols: Geovany (aos 47 do 1ºT)

Cartões amarelos: Gabriel Galhardo, Rodrigues, Vinícius Silva, Felipe Jacaré, Pedro Favela

Cartões Vermelhos: Pedro Lima, Felipe Lima (preparador do Santa Cruz)

