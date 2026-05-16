Santa Cruz vence o Volta Redonda e chega a segunda vitória seguida na Série C
Com gols de Pedro Favela e Marquinhos, Tricolor controla a partida na Arena de Pernambuco e sobe para a 7ª colocação da competição
Em ritmo de recuperação, O Santa Cruz recebeu o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco, neste sábado (16), em jogo válido pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida controlada, o Tricolor venceu pelo placar de 2 a 0 e embala sua segunda vitória consecutiva sob o comando de Cristian de Souza.
Diferentemente do último jogo diante da Inter de Limeira, onde a equipe apostou numa estratégia mais defensiva, o Santa fez valer o mando de campo e imprimiu um ritmo intenso no início da partida.
O jogo
Os 15 primeiros minutos foram marcados por um grande volume de jogo da Cobra Coral, expecialmente pelo lado direito com Ronald. E em escanteio cobrado por Zé Mario, Pedro Favela subiu na primeira trave e cabeceou firme para abrir o placar.
O cenário, que já se mostrava difícil para o voltaço, ficou ainda pior aos 10 minutos quando o capitão da equipe, Bruno Barra, foi expulso após agressão em Everaldo. A equipe carioca pouco conseguiu fazer diante da desvantagem númerica e viu o Santa Cruz dominar totalmente as ações.
Leia também
• Pedro Henriques deixa o cargo de CEO do Santa Cruz
• Léo Costa comemora estreia pelo Santa e mira titularidade
• Única derrota do Santa Cruz para o Volta Redonda virou "vitória" na Justiça; entenda
Segunda etapa
O segundo tempo teve um cenário diferente da primeira etapa. O Santa reduziu o ritmo e encontrou dificuldades para trabalhar a bola com a mesma intensidade. Mesmo com um jogador a menos, o Volta Redonda conseguiu equilibrar a partida e atuou sem demonstrar inferioridade numérica. Apesar de criar poucas chances claras, a equipe carioca conseguiu dificultar as ações tricolores.
Ainda assim, o Santa buscava ampliar o placar e voltou a levar perigo com seu jogador mais participativo. Ronald fez mais uma boa jogada pela ponta direita e cruzou na medida para Marquinhos, que apareceu na pequena área para marcar o segundo gol tricolor. O atacante confirmou a boa entrada promovida por Cristian de Souza e sacramentou a vitória coral dentro de casa.
Com o resultado, o Santa chegou à segunda vitória consecutiva na competição e subiu, momentaneamente, para a 7ª colocação, com dez pontos conquistados. Já o Volta Redonda acumulou mais um resultado negativo e caiu para a 17ª posição, com apenas cinco pontos ganhos.
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Eurico (Edson), William Alves, Jefferson e Zé Mário (Alex Ruan); Silva (Fabinho), Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.
Volta Redonda 0
Felipe Avelino; Wellington Silva, Bruno Barra, Alan Ferreira (Rafael Catro) e Jean Vitor; Dener, Caetano Breves (Fabrício) e Wagninho; Luciano Naninho (Fellipinho), MV (Blanco) e Ygor Catatau (Marquinhos). Técnico: Mário Jorge
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Público: 12.222
Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS).
Assistentes: Marcelo Grando e Cicero Alessandro de Souza (ambos do MS)
Gols: Pedro Favela (S) e Marquinhos (S)
Cartões amarelos: Everaldo (S) Fabinho (S); MV (V) Wagninho (V) Alan Ferreira (V)
Cartão Vermelho: Bruno Barra (V)