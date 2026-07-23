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FUTEBOL Santa Cruz venceu Figueirense apenas uma vez; confira retrospecto Mais de 20mil ingressos já foram garantidos para o confronto deste sábado (25), na Arena de Pernambuco

Santa Cruz e Figueirense, apesar de serem clubes tradicionais do futebol brasileiro, possuem um retrospecto pequeno de confrontos em jogos oficiais. No próximo sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, os clubes se enfrentam pela oitava vez na história, dessa vez pela 15ª rodada da Série C.

Em números totais, a vatangem é do time catarinense, que soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota. A única vez que a Cobra Coral levou a vantagem foi na Série A de 2016, triunfo por 1x0 com gol de Lelê, pela oitava rodada do campeonato.

Lelê marcou o gol da única vitória diante do Figueirense na história do confronto - Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz

O primeiro duelo entre as equipes foi Brasileirão de 1979, empate em 1x1 em Florianópolis. Os times voltariam a se enfrentar somente no Brasileirão 2006. Dez anos depois, mais dois duelos na Séria A de 2016. Como caíram juntos naquela edição, voltaram a se enfrentar mais duas vezes pela Série B de 2017.

Essa será a primeira vez que Santa e Figueirense se enfrentam na história da Série C. Para o confronto deste sábado, o Tricolor chega embalado com três vitórias seguidas, enquanto o Figueira vive momento complicado, sem vencer há quatro rodadas.

Público

Para deixar essa tabu de lado, o time do Santa Cruz ainda contará com uma força a mais. A última parcial divulgada pelo clube dá conta que mais de 20 mil ingressos foram vendidos, esse será o maior público do clube na atual Série C e em 2026.

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