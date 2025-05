A- A+

Série D Santa Cruz: Venda dos ingressos para jogo contra o Ferroviário/CE está aberta; confira os valores Os preços para a partida deste domingo (1) entre as duas equipes variam entre R$ 30 e R$ 120; Clube divulgou parcial com mais de 8 mil ingressos vendidos

O Santa Cruz divulgou a tabela de preços atualizada para o jogo contra o Ferroviário/CE, que será realizado no estádio do Arruda neste domingo (1), às 17h.

Os ingressos estão disponíveis para compra através do site FutebolCard, com valores entre R$ 30 e R$ 120.

Segundo uma parcial divulgada nas redes sociais do Tricolor, 8.500 ingressos para o duelo já foram vendidos até o momento.

Já somos mais de 8 MIL torcedores confirmados para apoiar o Mais Querido no domingo, contra o Ferroviário!



O Arruda vai pulsar mais uma vez! ️



️ Público geral: https://t.co/dLHncNYmQ8



️ Check-in: https://t.co/0jG19st6iK pic.twitter.com/nGrl5wPAHF — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 29, 2025

O confronto válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro também servirá como teste para a entrada dos torcedores no Arruda com a biometria facial.

Torcedor coral, atenção à errata!



Os ingressos já estão disponíveis na FutebolCard ️

Informamos que o valor dos ingressos para proprietários de cadeiras e camarotes foi ajustado para o correto — no post anterior, houve um erro.



Domingo é dia de Arrudão, de empurrar o Santa… pic.twitter.com/WCO1P2MteR — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 29, 2025

Confira os preços:

Arquibancada inferior - R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Arquibancada superior - R$ 30 (preço único)

Sociais - R$ 30 (consultar plano de sócio)

Cadeiras e Camarotes - R$ 60 (proprietário sócio) e R$ 120 (proprietário não sócio)

Como comprar: FutebolCard



