Santa inicia venda de ingressos para enfrentar Fortaleza na Copa do Nordeste; confira os valores

O Santa Cruz iniciou nesta segunda-feira (20) a venda de ingressos para a partida decisiva na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, que acontece na próxima quarta (22), no Arruda.

O torcedor tricolor terá como comprar ingressos promocionais até a véspera da partida. Os valores das entradas variam de R$10,00 até R$ 80,00.

A venda online e física já estão disponíveis. A bilheteria do Arruda fica aberta a partir das 9h até as 18h, desta segunda e terça. No dia do jogo, o funcionamento é das 9h até o 1° tempo da partida.

Confira os valores:

Escudo:

Promocional (até 21/03)

R$25,00

Quarta-feira (22/03)

R$ 50,00 (inteira) e 25,00 (meia)

Atrás da barra

R$50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Sociais

R$ 20,00

Superior

Promocional (até 21/03)

R$ 15,00

Quarta-feira (22/03)

R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Cadeiras

R$80,00 (aluguel)

R$40,00 (sócios)

Conselho

R$40,00

Proprietário

R$30,00

Visitante

R$50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

