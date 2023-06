A- A+

Santa Cruz Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo diante do Pacajus-CE com compra online; veja preços O confronto acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, no Arruda

O Santa Cruz iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Pacajus-CE. O confronto acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, no Arruda. Após ser suspensa no último jogo, os tricolores podem fazer a compra online desta vez.

️ Agora vale a liderança e contamos com o apoio da Nação Coral para a 6ª das 20 batalhas rumo ao acesso. Fiquem atentos aos pontos de venda e aos avisos para a compra online!



https://t.co/LUKmG9SwIY#VemProArruda ️ pic.twitter.com/Q4Rv3tA8Qq — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 6, 2023

As bilheterias físicas de sócio e público-geral do Arruda começam a venda de ingressos nesta terça-feira (6), a partir das 19h. Nos próximos dias, quarta (7) e quinta (8), o horário será das 9h às 19h.

As vendas nas lojas Volt/Cobra Coral acontecem apenas na terça (6), das 12h às 19h, e na quarta (7), das 9h às 19h.

A compra online dos ingressos deve ser feita através da plataforma ingressossa.

Os sócios que possuem direito devem fazer o check-in online nos setores onde ele possui 100% de gratuidade na entrada.

Acessos por setor

O sócios que vão entrar pelos portões 2, 3 e 6 precisam apresentar a carteira virtual na entrada. Os com entrada no portão 11 são obrigados a retirar o ingresso nas bilheterias do Arruda os nas lojas Volt/Cobra Coral.

A arquibancada do escudo terá três entradas diferentes. No portão 7, apenas ingressos comprados pela interne; o portão 6 é exclusivo para os sócios que fizeram check-in e compraram para o setor; e o portão 10 é para os torcedores não-sócios.

Venda online

Em acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Santa Cruz suspendeu as vendas onlines para a partida contra o Sousa-PB, que aconteceu no último sábado (3).

Com um público de pouco mais de 17 mil torcedores, não houve registros de problemas para entrar no estádio como nas primeiras partidas do Santa Cruz na Série D.

Veja o preço dos ingressos:

Arquibancada superior: R$ 20,00

Atrás da barra: R$ 25,00 (até 07/06)/ 30,00 R$ (até 08/06)

Escudo: R$ 30,00 (até 07/06)/ 40,00 R$ (até 08/06)

Sócios: R$ 20,00

Cadeiras (Aluguel): R$ 80,00 (até 07/06)/ 100,00 R$ (até 08/06)

Cadeiras (Sócio): R$ 40,00 (até 07/06)/ 50,00 R$ (até 08/06)

