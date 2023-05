A- A+

Santa Cruz Santa Cruz inicia venda de ingressos para partida contra o Sousa-PB pela Série D; veja os preços O Tricolor volta a campo no próximo sábado (30), às 16h, no Arruda

O Santa Cruz tem novo compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (3), no Arruda, às 16h, contra o Sousa-PB. Os ingressos para a massa coral já estão disponíveis e podem ser comprados de forma presencial e online.

Até a véspera da partida, na sexta-feira (2), os ingressos terão valores promocionais com as bilheterias funcionando das 9h às 19h nesses dias. A compra online deve ser feita através da plataforma IngressoSa.

No dia do jogo, os ingressos serão vendidos até às 13h.

Confira os preços:

Arquibancada Superior: R$ 20,00

Atrás da Barra: R$ 25,00

Escudo: R$ 30,00; No dia do jogo R$ 60,00 (inteira)/ R$ 30,00 (meia)

Sócios: R$ 20,00

Cadeiras (Aluguel): R$ 80,00

Cadeiras (Sócio): R$ 40,00

Visitante (localizado nas cadeiras): R$ 60,00

