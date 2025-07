A- A+

Futebol Santa Cruz atualiza situação do atacante Vini Hora, lesionado diante do Santa Cruz-RN Atacante atuou por apenas 15 minutos, mas deixou boa impressão ao técnico Marcelo Cabo

O Santa Cruz pode perder uma boa opção para essa reta final da fase de grupos da Série D. Nesta terça-feira (15), o médico do clube, Antônio Mário Valente, avaliou a situação do atacante Vini Hora.

O jovem atacante foi acionado por Marcelo Cabo no segundo tempo do confronto diante do Santa Cruz de Natal, no último domingo (13), mas só conseguiu jogar por apenas 15 minutos e precisou ser substituído.

No clube há dois anos, Vini Hora tornou-se um dos destaques da categoria de base do clube nas últimas temporadas. O jovem de 19 recebeu suas primeiras oportunidades no time principal neste ano e já entrou em campo em oito partidas.

Mesmo sem ainda ter marcado com o time profissional, o ponta tem se destacado pela velocidade e os dribles em progressão. Aliás, no duelo contra o Santa de Natal, o jogador criou algumas situações, inclusive, o gol anulado por impedimento de Geovany, foi a partir de uma jogada individual do jovem.

"Me dá uma tristeza grande quando eu vejo, que com certeza o Vini Hora seria o melhor em campo. Ele fez 15 minutos brilhantes, tudo que pedi, principalmente, a personalidade e alegria de jogar como faz no sub-20, quebrando linhas com tabelas e dribles, desarticulando o adversário", disse o técnico Marcelo Cabo no pós-jogo.

