Santa Cruz visita o CRB, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste

Após mais de uma semana de descanso, o Santa Cruz volta a campo nesta quarta (22), contra o CRB, no Rei Pelé, pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2023. O Tricolor é o (X) colocado do Grupo B, com cinco pontos. O Galo é o (X) do A, com a mesma pontuação.



Mesmo colocando o Campeonato Pernambucano como prioridade, o técnico Ranielle já declarou que o Nordestão não será deixado de lado. Mesmo assim, reforçou que alguns cuidados serão tomados, principalmente por conta dos compromissos seguintes, contra Retrô (Estadual) e Democratas-GV, pela Copa do Brasil - ambos fora de casa.



"Eu não tenho tempo de treinar os atletas, apenas de recuperá-los. Não vou ignorar a partida contra o CRB, até porque estamos brigando pela liderança do grupo, mas os jogos contra o Retrô e contra o Democrata impactam demais na temporada do Santa Cruz", avaliou.





CRB e Santa Cruz já se enfrentaram 22 vezes com o mando de campo do clube alagoano. São nove vitórias do Galo, sete empates e seis triunfos do Santa Cruz. No jogo mais recente, no Rei Pelé, o Tricolor perdeu por 1x0, na Copa do Nordeste 2020.



Ficha técnica



CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.



Santa Cruz

Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez (Marcus Vinícius); João Erick, Arthur e Felipe Gedoz; Dayvid (Maranhão), Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Patricia dos Reis do Nascimento (ambos da BA).

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

