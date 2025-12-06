Sáb, 06 de Dezembro

Reforço

Santa Cruz anuncia atacante Vitinho, revelado pelo Bahia

Jogador é o sétimo reforço da Cobra Coral para 2026

Vitinho é anunciado pelo Santa CruzVitinho é anunciado pelo Santa Cruz - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Santa Cruz anunciou mais um reforço para a temporada de 2026. Trata-se do atacante Vitinho, de 21 anos, revelado pelo Bahia.

Vitinho surgiu no Tricolor de Aço em 2020 e estrou no profissional três anos depois, onde atuou em duas partidas.

Em 2024, o atacante foi utilizado na equipe principal apenas uma vez e desceu para o sub-20. 

Na atual temporada, foi acionado sete vezes pelo técnico Rogério Ceni: quatro pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste, e não contribuiu com gols ou assistências. Ao todo, foram 443 minutos em campo.

Com a chegada de Vitinho, o Santa Cruz chega ao total de sete reforços confirmados para a temporada de 2026.

Além do atacante, chegaram ao Arruda Patrick Allan, Ianson, Gabril Souza, Andrey, Alex Ruan e Robinho.

 

