Santa Cruz anuncia atacante Vitinho, revelado pelo Bahia
Jogador é o sétimo reforço da Cobra Coral para 2026
O Santa Cruz anunciou mais um reforço para a temporada de 2026. Trata-se do atacante Vitinho, de 21 anos, revelado pelo Bahia.
Vitinho é do Time do Povo!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 6, 2025
Atacante de 21 anos, formado na base do Bahia e com passagens pelo profissional, Vitinho chega ao Arruda para fortalecer ainda mais o nosso setor ofensivo em 2026.
Bem-vindo, Vitinho! Vamos juntos! pic.twitter.com/9HYcEU2N9e
Vitinho surgiu no Tricolor de Aço em 2020 e estrou no profissional três anos depois, onde atuou em duas partidas.
Em 2024, o atacante foi utilizado na equipe principal apenas uma vez e desceu para o sub-20.
Na atual temporada, foi acionado sete vezes pelo técnico Rogério Ceni: quatro pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste, e não contribuiu com gols ou assistências. Ao todo, foram 443 minutos em campo.
Com a chegada de Vitinho, o Santa Cruz chega ao total de sete reforços confirmados para a temporada de 2026.
Além do atacante, chegaram ao Arruda Patrick Allan, Ianson, Gabril Souza, Andrey, Alex Ruan e Robinho.