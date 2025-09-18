A- A+

SAF Santa Cruz vive expectativa de avançar mais um passo na implementação da SAF Conselho Fiscal estabeleceu entregar o parecer do contrato da SAF nesta sexta-feira (19)

O Santa Cruz pode estar bem próximo de dar mais um passo importante para o processo de implementação da SAF. Dentro dos bastidores do clube, a expectativa é que o Conselho Fiscal, presidido por Manoel Júnior, entregue o parecer ainda nesta sexta-feira (19).

Em contato exclusivo à Folha de Pernambuco, a informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo (CD) do clube, Victor Pessoa de Melo. Se for estabelecido mais este passo, o poder deliberativo terá oito dias para convocar os demais membros do CD.

O membro da direção coral também afirmou que espera o parecer da Comissão Patrimonial, comandado pelo engenheiro Adriano Lucena. O diagnóstico positivo de todas as partes se faz importante para que os investidores tenham lastro dentro das atribuições no clube.

Conforme Victor Pessoa de Melo, o Conselho Deliberativo irá se pronunciar nos próximos dias e será detalhado todos os próximo passos dentro do processo. Lembrando que esse será o último rito antes da convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos sócios, única etapa com poder de veto ou de validação da proposta da SAF.

Os membros dos poderes do Santa Cruz aguardam que todo o processo seja concluído dentro dos próximos 60 dias. Apesar de publicamente reforçarem o foco no título da Série D, o clube entende que o planejamento de 2026 depende muito da finalização desse processo.

Do ponto de vista esportivo, por exemplo, em última coletiva com os membros da SAF, o investidor Iran Barbosa revelou que as negociações com o futuro diretor de futebol depende exclusivamente do desenrolar positivo dessa negociação. Segundo Barbosa, dois profissionais estão em avançado estágio de negociação, ainda que não tenha revelado os nomes.

Cronograma

- Envio de documentação para o Conselho Fiscal (em andamento)

- Envio de documentação ao Conselho Deliberativo (prazo de oito dias úteis)

- Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (prazo de 45 dias corridos)

