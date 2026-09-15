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Série C Santa Cruz mira carga extra e possível quebra de recorde de público na Série C Maior público da competição foi entre Paysandu e Maringá, com 41.405 pessoas

Chegou o momento de apoiar de perto e a torcida do Santa Cruz entende muito bem desse assunto. Devido à grande procura por ingressos para o jogo contra o Floresta, domingo (20), na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, a direção coral marcou uma reunião com representantes dos órgãos de segurança para tentar a liberação de uma carga extra de bilhetes.

A atual carga disponível para os tricolores é de cerca de 38.500 ingressos, e está bem próxima de ser esgotada, segundo as parciais divulgadas pelo Santa Cruz. Dessa forma, a expectativa do clube é de conseguir liberar todos os 45.500 lugares disponíveis na Arena de Pernambuco.

Mais de 27 mil torcedores estiveram na Arena de Pernambuco no jogo contra o Botafogo-PB - Rafael Vieira/FPF

Caso consiga a liberação, o Santa terá a possibilidade de bater o recorde de público da competição em 2026, que foi registrado pelo Paysandu ainda na primeira fase. Na última rodada dos pontos corridos, o Papão colocou 41.405 pessoas no Mangueirão, na derrota por 1x0 para o Maringá.

Na sequência, os maiores públicos são do Santa: 27.479 torcedores na vitória por 1x0 contra o Botafogo-PB na primeira rodada da quadrangular e 27.393 torcedores na derrota por 1x0 contra o Figueirense, na 15ª rodada da primeira fase.

Vale ressaltar que o Santa Cruz é o time que registra a maior média de público da Série C de 2026. O clube está perto de chegar à marca de 200 mil espectadores em todas as partidas que fez como mandante. A média por partida é de 16.517 torcedores.

Dentro do histórico de públicos da Série C, ao menos daqueles que foram divulgados oficialmente, o maior da história da competição foi de 65.616 pessoas no jogo entre Sampaio Corrêa e Francana, no Castelão, na final de 1997.

O maior público do Santa na Série C foi de 60.040 torcedores, no Arruda, pelas quartas de final contra o Betim, que marcou o acesso da Cobra Coral em 2013. O Tricolor ganhou por 2x1.

Operação



À reportagem da Folha de Pernambuco, o coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite, ressaltou que os portões estarão abertos a partir das 13h30 e que o torcedor terá uma série de atrativos para entrar mais cedo no estádio.

"A gente solicitou que as autoridades autorizassem a abertura dos portões duas horas e meia antes. Para incentivar esse acesso mais cedo, já que o estádio estará bem cheio, estaremos colocando atrações musicais nos setores Leste e Oeste, para que o torcedor entre antes, facilitando a operação", declarou.

Ingressos



O estádio para o confronto contra o Floresta já conta com vários setores esgotados. Tanto na parte inferior como na superior, os setores Leste, Oeste e Sul estão esgotados. Restam apenas espaços no setor Norte.

"A expectativa é de esgotar todos os setores e em caso de conseguir mais carga no setor Norte superior e inferior, faremos a liberação com a devida divulgação nos canais oficiais do clube", informou Guilherme Leite.

Metrô



Para atender o público que se fará presente na Arena de Pernambuco, a CBTU Recife informou que o Metrô do Recife funcionará normalmente, tanto a Linha Sul como a Linha Centro, com operação das 5h às 23h.

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