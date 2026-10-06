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Série C Santa Cruz vive expectativa de mudança do local de jogo contra o Botafogo-PB Presidente do Belo terá reunião para decidir o local do jogo

O duelo entre Botafogo-PB e Santa Cruz, válido pela última rodada do quadrangular final da Série C, pode mudar de local. Nesta terça-feira (06), o presidente do Belo, Fillipe Félix, admitiu a possibilidade e revelou que o confronto pode acontecer em Caruaru ou Natal.

"Chegou uma proposta para a gente, sim, que seria boa para o clube, para fortalecer o clube financeiramente. Mas eu prefiro tomar essa decisão com as diretorias, ouvir outras partes sobre isso, o que poderia somar para o clube. Não é uma decisão que a gente tomou ainda, não. A gente vai conversar sobre isso na parte da tarde", disse Fillipe em entrevista à Rádio Tabajara, de João Pessoa.

"Chegou uma proposta para nós, para Natal ou Caruaru, mas, volto a repetir, eu recebi meio de surpresa. Eu preciso realmente olhar como vai ser, como é essa proposta e ver se é uma coisa boa para o clube", afirmou Fillipe Félix, presidente da SAF do Botafogo-PB.

Bastidores

No dia do duelo entre paraibanos e pernambucanos na primeira fase, vários registros de confusão foram realizados. Dessa forma, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB) determinou torcida única nos jogos entre as equipes.

Já na primeira rodada da segunda fase, na Arena de Pernambuco, o jogo teve a presença apenas de tricolores. Seguindo a lógica, o duelo em João Pessoa não teria a presença dos torcedores do Santa e, levando em conta a situação do Belo na Série C, em que já está eliminado, a expectativa seria de público pequeno para o jogo.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Belo e obteve informações que existe a possibilidade da concretização da venda de mando de campo até a manhã desta quarta-feira (07).



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