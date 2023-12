Santa Cruz vive expectativa por início de pré-temporada e quita parte de salários atrasados

A- A+

O Santa Cruz teve uma semana intensa de reforços de olho na preparação para 2024, que começa nesta segunda-feira (4) com a pré-temporada. Desde a chegada do técnico Itamar Schülle, nove jogadores foram anunciados em praticamente todas as posições- excetuando zagueiros.

Os contratados até o momento são: o goleiro André Luiz, os laterais Toty e João Victor, o volante Caio Mello, os meias Lucas Bessa e João Pedro e os atacantes Willie, Matheus Matias e Thiaguinho. O último, inclusive, era um desejo antigo da Cobra Coral por ter brilhado contra o Santa Cruz quando ainda defendia o Jacuipense-BA.

Esses nove jogadores contratados estão abaixo do projetado pelo presidente Bruno Rodrigues após ser aclamado. O mandatário coral estabeleceu como meta trazer em torno de 25 jogadores.

Os profissionais oficializados vão se juntar a um elenco que tem como remanescentes de 2023 o goleiro Rokenedy, o zagueiro Ítalo Melo e o meia Marcelinho. Outros 11 jogadores da base, que participaram da campanha do vice do Estadual Sub-20, foram integrados e vão fazer parte dos trabalhos com a nova comissão técnica. No total, o Santa Cruz dispõe de 23 jogadores para iniciar o planejamento.

A Cobra Coral corre contra o tempo em contratações e para iniciar a preparação por conta da primeira decisão da temporada. O Santa Cruz joga contra o Altos-PI no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste.

Salários quitados

O Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira (1) que conseguiu pagar a folha do mês de junho para os funcionários do clube que são CLT. Além disso, foi paga uma parcela do 13° salário a esses funcionários.

A quitação das dívidas com os funcionários do clube foi uma das promessas de campanha do presidente Bruno Rodrigues. Até o momento, os prestadores de serviço não foram contemplados com os pagamentos.

Confira a nota do Santa Cruz

Em menos de 10 dias após a posse, o Presidente Bruno Rodrigues conseguiu ontem (30), pagar uma parcela do 13º salário dos funcionários que são CLT, além de um mês da folha salarial, referente a junho. O presidente segue atrás de mais recursos para quitar a dívida total, como havia prometido.



