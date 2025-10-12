Dom, 12 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo11/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Planejamento

Santa Cruz vive início de reformulação na direção de futebol

Ao longo dos próximos dias, Tricolor pode celebrar novos acordos com profissionais do futebol

Reportar Erro
Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz alcançou, na última semana, mais um importante passo para a consolidação da SAF, que deve ser totalmente concretizada após o primeiro trimestre de 2026. Com a aprovação do Conselho Deliberativo (CD) da proposta, algumas cadeiras já se mexeram no Arruda. 

O comando do futebol do Santa Cruz em 2025 passou basicamente pelas mãos dos diretores estatutários Diego Hydalgo e Allan Araújo, além do executivo de futebol, Harlei Menezes e o CEO da SAF, Pedro Henriques

Leia também

• "A SAF vem para a gente virar essa página", diz presidente do Santa Cruz após aprovação do Conselho

• Conselho Deliberativo do Santa aprova proposta vinculante da SAF; veja próximo passo

Já era de conhecimento público, que ao desenvolver das tratativas da SAF, os diretores estatutários teriam pouco tempo ainda à frente do departamento. Horas após a votação no CD, Diego Hydalgo se despediu da função em pronunciamento no Instagram. 

O ex-dirigente avaliou que conseguiu em conjunto os principais objetivos do Santa Cruz: acesso à Série C e a SAF estabelecida para os novos momentos. 

“O tempo agora é de SAF e entendo que o momento pede a alternância natural de poderes. Me retiro da diretoria, para voltar a ocupar meu lugar nas arquibancadas e continuar sendo mais um apaixonado torcedor tricolor”, disse Hydalgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Bruno Rodrigues (@presbrunorodrigues)

 

Até o momento, Allan Araújo não fez um pronunciamento oficial. Outro nome, este mais ligado com a logística do departamento, o diretor Saulo Cunha é outro que não deve permancer. 

Planejamento
Também na semana passada, em entrevista ao Cast Coral, o investidor Iran Barbosa adiantou que o planejamento da próxima temporada deve ser iniciado por Harlei Menezes e Pedro Henriques, funcionários com contratos com o Santa Cruz ainda como associação. 

Segundo a jornalista Camila Sousa, do GE, as tratativas de renovação com Pedro Henriques estão bem adiantadas e um novo acordo pode ser fechado nos próximos dias. O profissional se encontra na Bahia, seu estado de origem. 

Por sua vez, procurado pelo reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo Harlei Menezes não retornou até o fechamento desta edição se já foi procurado oficialmente pelo clube para dar início ao trabalho de 2026.  

Com uma espinha dorsal de mais de 15 atletas com contrato, o Santa Cruz planeja iniciar a pré-temporada ainda em novembro. A ideia do clube é de ter um período de mais ou menos 45 dias até o início das competições em janeiro de 2026. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter