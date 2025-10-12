Santa Cruz vive início de reformulação na direção de futebol

A- A+

O Santa Cruz alcançou, na última semana, mais um importante passo para a consolidação da SAF, que deve ser totalmente concretizada após o primeiro trimestre de 2026. Com a aprovação do Conselho Deliberativo (CD) da proposta, algumas cadeiras já se mexeram no Arruda.

O comando do futebol do Santa Cruz em 2025 passou basicamente pelas mãos dos diretores estatutários Diego Hydalgo e Allan Araújo, além do executivo de futebol, Harlei Menezes e o CEO da SAF, Pedro Henriques.

Já era de conhecimento público, que ao desenvolver das tratativas da SAF, os diretores estatutários teriam pouco tempo ainda à frente do departamento. Horas após a votação no CD, Diego Hydalgo se despediu da função em pronunciamento no Instagram.

O ex-dirigente avaliou que conseguiu em conjunto os principais objetivos do Santa Cruz: acesso à Série C e a SAF estabelecida para os novos momentos.

“O tempo agora é de SAF e entendo que o momento pede a alternância natural de poderes. Me retiro da diretoria, para voltar a ocupar meu lugar nas arquibancadas e continuar sendo mais um apaixonado torcedor tricolor”, disse Hydalgo.

Até o momento, Allan Araújo não fez um pronunciamento oficial. Outro nome, este mais ligado com a logística do departamento, o diretor Saulo Cunha é outro que não deve permancer.

Também na semana passada, em entrevista ao Cast Coral, o investidor Iran Barbosa adiantou que o planejamento da próxima temporada deve ser iniciado por Harlei Menezes e Pedro Henriques, funcionários com contratos com o Santa Cruz ainda como associação.

Segundo a jornalista Camila Sousa, do GE, as tratativas de renovação com Pedro Henriques estão bem adiantadas e um novo acordo pode ser fechado nos próximos dias. O profissional se encontra na Bahia, seu estado de origem.

Por sua vez, procurado pelo reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo Harlei Menezes não retornou até o fechamento desta edição se já foi procurado oficialmente pelo clube para dar início ao trabalho de 2026.

Com uma espinha dorsal de mais de 15 atletas com contrato, o Santa Cruz planeja iniciar a pré-temporada ainda em novembro. A ideia do clube é de ter um período de mais ou menos 45 dias até o início das competições em janeiro de 2026.



