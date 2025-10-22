A- A+

Contratação Santa Cruz acerta pré-contrato com volante Andrey, ex-Vasco Andrey é o terceiro jogador com pré-contrato assinado com o Santa Cruz para 2026

O Santa Cruz acertou sua terceira contratação para a temporada de 2026, trata-se do volante Andrey, atleta revelado pelo Vasco e com passagens por Coritiba e Ceará. O atleta está sem clube desde de junho deste ano.

Essa é a primeira contratação para o setor de meio-campo. Entre os volantes com contrato no elenco, Wagner Balotelli, Pedro Favela e Gabriel Galhardo devem ser os concorrentes pela vaga na cabeça de área.

Além de Andrey, o Santa já tem o zagueiro Ianson e o lateral-direito Pedro Costa como novidades para a temporada do próximo ano.

Após participar do acesso à Série A com o Ceará, em 2024, o volante Andrey acertou sua ida ao Athletic-MG, equipe que fazia sua estreia na Série B em 2025. Contudo, a passagem pelo time de São João del-Rei foi bem curta, apenas cinco partidas na Segundona. Jogador e clube assinaram a recisão.

Veja também