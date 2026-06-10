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Futebol

Santa Cruz volta a jogar pelo turno da manhã após dez anos; veja retrospecto

Em 2016, o Tricolor fez quatro jogos às 11h na Série A

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Santa Cruz goleou o Vitória em um jogo que começou às 11h, sob um forte sol, na Série A 2016Santa Cruz goleou o Vitória em um jogo que começou às 11h, sob um forte sol, na Série A 2016 - Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz acontecerá em um turno pouco usual para os padrões do futebol brasileiro, com a bola rolando a partir das 11h, deste domingo (14), no Estádio Augusto Bauer, contra o Brusque. Para conseguir relembrar a última vez que ‘almoçou’ vendo o jogo da Cobra Coral, o torcedor precisará voltar à Série A de 2016, há quase dez anos. 

Naquela temporada, o Santa participou de quatros ‘jogos oficiais’ às 11h. O primeiro traz boas lembranças ao tricolor. Após ser campeão da Copa do Nordeste e Pernambuco, o Tricolor goleou o Vitória na estreia da Série A por 4x1, no Arruda. Mesmo sob forte sol, mais de 20 mil pagantes fizeram questão de contemplar aquele time de Tiago Cardoso, Keno e Grafite.

Mais de 20 mil torcedores assistiram o triunfo contra o Vitória em 2016Mais de 20 mil torcedores assistiram o triunfo contra o Vitória em 2016 - Foto: Antônio Melcop

Algumas rodadas depois, o Santa Cruz manteve a escrita e voltou a vencer. O 3x0 diante do América-MG, fora de casa, chegou a ser um respiro em uma campanha que já vinha perdendo força. 

Santa Cruz venceu o América-MG num jogo que começou às 11h Santa Cruz venceu o América-MG num jogo que começou às 11h - Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz 

Derrotas
Mas nem só de memórias boas esse horário deixou. Já no segundo turno, a Cobra Coral foi derrotada pelo Cruzeiro pelo placar de 2x0 no Mineirão. Por fim, quando já estava com o rebaixamento praticamente encaminhado, voltou a perder, dessa vez por 3x1 diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli. 

Santa Cruz foi derrotado pelo Cruzeiro na Série A de 2016, no Mineirão Santa Cruz foi derrotado pelo Cruzeiro na Série A de 2016, no Mineirão - Washington Alves/Cruzeiro

Vale lembrar que aquela temporada teve início, justamente, com um jogo marcado no horário da manhã. No dia 24 de janeiro, o Santa Cruz venceu o Flamengo na Taça Chico Science, pelo placar de 3x1, em um jogo com a sensação térmica que beirava os 40 graus, segundo os registros da época. 
 

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