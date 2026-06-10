Santa Cruz volta a jogar pelo turno da manhã após dez anos; veja retrospecto
Em 2016, o Tricolor fez quatro jogos às 11h na Série A
O próximo jogo do Santa Cruz acontecerá em um turno pouco usual para os padrões do futebol brasileiro, com a bola rolando a partir das 11h, deste domingo (14), no Estádio Augusto Bauer, contra o Brusque. Para conseguir relembrar a última vez que ‘almoçou’ vendo o jogo da Cobra Coral, o torcedor precisará voltar à Série A de 2016, há quase dez anos.
Naquela temporada, o Santa participou de quatros ‘jogos oficiais’ às 11h. O primeiro traz boas lembranças ao tricolor. Após ser campeão da Copa do Nordeste e Pernambuco, o Tricolor goleou o Vitória na estreia da Série A por 4x1, no Arruda. Mesmo sob forte sol, mais de 20 mil pagantes fizeram questão de contemplar aquele time de Tiago Cardoso, Keno e Grafite.
Algumas rodadas depois, o Santa Cruz manteve a escrita e voltou a vencer. O 3x0 diante do América-MG, fora de casa, chegou a ser um respiro em uma campanha que já vinha perdendo força.
Derrotas
Mas nem só de memórias boas esse horário deixou. Já no segundo turno, a Cobra Coral foi derrotada pelo Cruzeiro pelo placar de 2x0 no Mineirão. Por fim, quando já estava com o rebaixamento praticamente encaminhado, voltou a perder, dessa vez por 3x1 diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli.
Vale lembrar que aquela temporada teve início, justamente, com um jogo marcado no horário da manhã. No dia 24 de janeiro, o Santa Cruz venceu o Flamengo na Taça Chico Science, pelo placar de 3x1, em um jogo com a sensação térmica que beirava os 40 graus, segundo os registros da época.