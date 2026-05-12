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Futebol Pernambucano Santa Cruz volta a marcar mais de um gol num jogo após três meses Vitória por 2x1 diante da Inter de Limeira trouxe um pouco de alívio para o setor ofensivo

O Santa Cruz convive com críticas ao setor ofensivo desde o início da temporada de 2026. Mas na última segunda-feira (11), o Tricolor do Arruda voltou a marcar mais de um gol no jogo, atingindo essa marca após três meses, na vitória por 2x1 diante da Inter de Limeira.

Até o duelo contra a equipe paulista, o Santa tinha uma média de cerca de um gol a cada dois jogos. Na sequência de três derrotas consecutivas que havia passado, a Cobra Coral não chegou a marcar.

A chegada de Cristian de Souza ao comando técnico veio muito com essa missão, de tentar melhorar a produção ofensiva do time. Ainda que tenha oscilado dentro da partida e os gols marcados surgirem de contribuições diretas do adversário, o Santa alivia a situação do setor ofensivo e, principalmente, pode gerar um ambiente de mais confiança.

A última vez que o time tinha marcado dois gols numa mesma partida havia sido no jogo de ida da segunda-fase do Pernambucano, na vitória por 2x1 diante do Decisão, em Goiana. O duelo foi realizado no dia 5 de fevereiro.

Criação

Ainda assim, o alerta permanece ligado no Arruda. Nas seis partidas que fez até aqui na Série C, o Tricolor finalizou mais do que o oponente apenas no empate em 1x1 diante do Floresta. Em todos os outro duelos, o adversário foi superior neste quesito.

No jogo diante da Inter de Limeira, o Santa chutou apenas cinco vezes, sendo quatro no gol. Em números totais, a Cobra Coral segue criando poucas ocasiões. Em comparação ao adversário da última partida, o Leão da Paulista finalizou 16 vezes e esbarrou no goleiro Thiago Coelho em algumas oportunidades.

Para exemplificar, somente nesta partida, o Santa fez a mesma quantidade de gols do que em todas as cinco rodadas anteriores.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (16), na Arena de Pernambuco, diante do Volta Redonda, pela sétima rodada da Série C.

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