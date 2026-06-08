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Futebol Após protesto de jogadores, Santa Cruz voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (08) Elenco do Tricolor se recusou a treinar no último sábado (06) por conta dos salários atrasados

Os trabalhos voltaram à normalidade no Santa Cruz, nesta segunda-feira (08), no Arruda. Após um final de semana que ficou marcado pela greve por salários atrasados e a não realização de uma sessão de treinamento, todo o elenco esteve presente no início desta semana e a situação parece contornada, até o momento.

Os jogadores não treinaram no último sábado (06) em virtude dos salários atrasados dos funcionários. Informações dão conta que o clube deve um mês de salário (CLT) e três meses de direito de imagem aos jogadores do elenco. Além disso, os atletas que estão no clube desde o ano passado ainda têm em aberto o pagamento do 13º e das férias.

O Santa agora volta a se preparar para o jogo do próximo domingo (14), fora de casa, contra a equipe do Brusque. O Quadricolor de Santa Catarina está na vice-liderança da competição, enquanto a Cobra Coral está na 11ª posição. Em caso de vitória, o Tricolor do Arruda tem grandes chances de entrar no G8.

Cobranças

Quem também esteve na reapresentação do elenco foi a principal torcida organizada do clube. Em postagem na rede social, o presidente da agremiação argumentou que esteve no local para cobrar explicações sobre a situação do clube e conversar com os jogadores.

Principal organizada do Santa Cruz esteve presente no treino desta segunda-feira (08) - Foto: Reprodução

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