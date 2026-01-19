A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: William Alves tem lesão no joelho detectada e fica longe dos gramados Contusão ocorreu após um choque com o goleiro Diego Washington, do Vitória

O Santa Cruz terá um desfalque importante no setor da zaga: William Alves saiu lesionado no último sábado (17), no triunfo de 1x0 diante do Vitória, na Arena de Pernambuco. O atleta foi retirado do campo de maca, ainda no primeiro tempo do confronto.

O lance envolveu o goleiro do time adversário, Diego Washington, que chegou a ficar brevemente desacordado no gramado; entretanto, não foi só a colisão que assustou, quando aterrissou a perna esquerda no chão, o corpo do arqueiro caiu por cima de William, fazendo uma hiperextensão do joelho.

Em comunicado registrado no próprio Instagram do atleta, William Alves confirmou que tem uma lesão confirmada e demandará um certo tempo de recuperação. O jogador agradeceu todo o departamento médico e ao clube pela ajuda.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou o Santa Cruz solicitando um boletim sobre a situação do zagueiro, mas até o fechamento desta reportagem, o clube ainda não tinha posicionamento definitivo e informou que sairá em breve.

Confira nota completa do jogador:

Infelizmente, no último jogo sofri uma lesão no joelho que exigirá um período de recuperação.

Não é o momento que eu gostaria de viver, mas faz parte do caminho de quem compete e se dedica todos os dias. Quero desejar sorte à equipe e a todos os meus companheiros, estarei na torcida, apoiando e acreditando em cada um de vocês dentro de campo. Agradeço também de forma especial ao departamento médico, pelo cuidado, profissionalismo e atenção desde o primeiro momento. Tenho total confiança no processo de recuperação. Agora é hora de ter paciência, foco e disciplina. Vou trabalhar forte para voltar melhor, mais preparado e ainda mais determinado.

