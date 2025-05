A- A+

Tricolor Zagueiro do Santa Cruz, William Alves elogia montagem do elenco: "formou um grupo forte" Para o defensor, o conjunto homogêneo é uma arma importante pensando no acesso à Série C

O Santa Cruz está diante de umas principais competições de sua história, e em momento chave de reconstrução. Almejando o acesso à Série C de 2026, o zagueiro William Alves elogia a capacidade de adaptação do elenco tricolor e a força do conjunto.

“O Santa Cruz se preocupou em formar um elenco forte, que não tenha apenas 11 jogadores em condição de jogar, mas com um banco à altura daqueles que estavam jogando. A competição exige isso e é necessário tem um conjunto bem homogêneo", declarou o defensor.

Em três partidas até aqui na Série D, o Santa Cruz de Marcelo Cabo ainda não repetiu escalação. Com um discurso de buscar se adaptar ao adversário e às condições de jogo, William vê como positiva a estratégia, que vem oportunizando mais jogadores.

“Como o próprio Marcelo Cabo disse aqui nas entrevistas, ele estuda muito e está sempre muito atento para as variações táticas das equipes (adversárias), então dentro do que ele tem no elenco, sempre vai tentar a melhor estratégia para que o Santa sai vitorioso", afirmou.

William Alves, zagueiro do Santa Cruz - Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Próximo duelo



No duelo anterior - contra o Santa Cruz/RN -, a Cobra Coral entrou em campo com três zagueiros e três volantes devido características da partida. Já para o confronto contra o América/RN, nesta sexta-feira (09), no Arruda, o 11 inicial pode ser um pouco mais ofensivo.

Enxergando o confronto como o mais desafiador até aqui na Quarta Divisão, William Alves entende o Mecão como o adversário perigoso. “O América/RN vai ser o grande teste para nossa equipe, realmente Santa e América são as equipes mais tradicionais na Série D, então tem esse peso de sair logo dessa Quarta Divisão", começou.

“Acompanhamos o adversário nesse começo de ano, chegam com uma boa base de um título estadual, isso traz confiança para equipe. Sabemos que podem trazer dificuldades, mas também é um bom teste para nossa equipe saber como se comportar em jogos grandes como esse, porque a Série D tem essa peculiaridade de ter pontos corridos na primeira fase e uma mata-mata em diante. É necessário sempre estar se testando".



Marca



Passando por sua sexta temporada no Arruda, William está próximo de atingir a marca de 150 jogos. Uma das grandes referências da equipe para o torcedor, o zagueiro falou sobre a importância de estabelecer essa meta com a camisa tricolor.

“O Santa Cruz tem uma marca muito grande na minha trajetória e eu fico muito feliz de atingir 150 jogos com o clube, ainda faltam seis partidas, mas vamos trabalhar para alcançá-la. Fico muito feliz e procuro outras marcas, como esse acesso ou quem sabe, o título da competição. São metas que nos estimulam", estabeleceu.



