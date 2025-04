A- A+

REFORÇO Santa Cruz anuncia contratação do meia Willian Jr. para disputa da Série D Meia esteva no Gama-DF, onde se sagrou campeão brasiliense nesta temporada

Momentos antes do último amistoso preparatório do Santa Cruz para a Série D, o Tricolor anunciou a chegada do meia Willian Jr. como novo reforço do clube para a disputa da competição.

Willian, de 26 anos, estava no Gama-DF, onde se sagrou campeão do Campeonato Brasiliense nesta temporada. No Alviverde, o meia disputou 12 jogos e marcou um gol.

William Jr. é o novo reforço do Time do Povo!



Meio-campista de 26 anos, o atleta estava no Gama, onde foi campeão do Campeonato Brasiliense nesta temporada. Bem-vindo ao Arruda, William! Vamos juntos! pic.twitter.com/MM3mS2ieJ4 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 5, 2025

O meia, aliás, enfrentou o atual técnico tricolor Marcelo Cabo na final do Estadual. Na época, o treinador estava à frente do Capital-DF e perdeu a decisão nos pênaltis por 3 a 1 após empate em 1 a 1 no tempor regulamentar.

Willian surgiu na base do Bahia e rodou por mais de 10 times, com destaque para as passagens na Jacuipense-BA, Athletic-MG, Vila Nova-MG e Altos-PI.

O meia é mais outro reforço do clube, que anunciou na última quinta-feira (3) a contratação de Gabriel Galhardo, irmão de Thiago Galhardo.

Série D

O Santa Cruz está no Grupo C da Série D e estreia no próximo final de semana contra o Treze-PB, em Campina Grande. O jogo ainda não tem data e horário definido.

Além do clube paraibano, o Tricolor terá as companhias de América-RN, Central, Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Santa Cruz-RN e Sousa-PB.

Os quatro primeiros da fase de grupos avançarão ao mata mata para continuarem sonhando com o acesso à Série C.



