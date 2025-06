A- A+

Futebol Santa Cruz: maior garçom da equipe, Willian Jr. celebra parceria com trio de ataque Desde que chegou ao Arruda, meia deu três assistências diretas para gol

O Santa Cruz está bem servido no setor ofensivo e as estatísticas comprovam. Num dos ataques mais efetivos da atual Série D, muito do setor de criação passa pelos pés do meia Willian Jr., que já distribuiu três assistências e iniciou muitas jogadas importantes.

O camisa 10 tricolor celebrou o bom entendimento com os jogadores do trio ofensivo (Thiago Galhardo, Thiaguinho e Geovany) e revela que espera passar a contribuir com gols mais gols também.

"Eu fico muito feliz porque eu acho que a gente não tem nenhuma vaidade. O Thiago (Galhardo), com toda a experiência dele, vem nos ajudando sobre movimentação, conversando com a gente. Os meus atacantes de lado (Thiaguinho e Geovany) também vem fazendo gol. Graças a Deus, eu venho ajudando também nas assistências. Espero poder fazer mais gols (risos). Mas eu fico feliz por estar ajudando meus companheiros a chegar ao objetivo principal, que é balançar as redes", disse.

Em um elenco que também possui outras boas opções para o setor de criação com Matheus Melo e João Pedro, raras foram as oportunidades que Willian Jr. atuou durante os 90 minutos. Na última rodada, na vitória por 2x0 contra o Sousa, o meia teve a chance de completar a partida em campo e declarou a importância disso.

"A gente vai melhorando a cada jogo, eu me sinto muito bem fisicamente, conseguindo jogar os 90 minutos, sei que a gente tem muito a melhorar física e tecnicamente. Eu creio que quando a gente chegar nesse mata-mata, não só eu, mas todos vão estar na ponta dos cascos", projetou o camisa 10.



Próximo jogo

Neste domingo (29), a partir das 17h, no Arruda, o Santa recebe o Central, em partida válida pela 10ª rodada da Série D. O confronto pode marcar a classificação tricolor à próxima fase, mas antes disso há o difícil duelo contra a Patativa, que vem na vice-liderança do Grupo A3.

"O Central é um time com bastante qualidade, eles já estão na segunda colocação, já ali perto da gente. O primeiro jogo foi um jogo bem difícil, 2x1 fora de casa, a gente fez uma grande partida. Acredito que a gente está bem preparado e quevamos fazer um bom jogo dentro de casa", disse.



