Santa Cruz: Willian Jr. segue como peça-chave nas bolas paradas

O Santa Cruz tem sempre um bom trunfo na mão: a bola parada nos pés de Willian Jr. Na última quinta-feira (05), o camisa 10 tricolor anotou mais uma assistência em jogadas ensaiadas na vitória por 2x1 diante do Decisão, além de ter anotado outra com a bola rolando.

Destaque no Santa desde a Série D em 2025, Willian Jr foi peça fundamental no acesso. Somando as duas temporadas no Tricolor, são mais de dez assistências anotadas pelo atleta.

Outro ponto que chama atenção desde o ano passado é a precisão do camisa 10 em situações de bola parada. Contra o Decisão não foi diferente e Willian habilitou Matheus Vinícius a marcar o segundo gol coral na partida.

"A gente tem muito carinho pela bola parada. Pela minha formação, eu sempre fui muito cuidadoso na bola parada e a gente treina muito. Estamos focando muito nisso, nas movimentações para impressionar o adversário e a gente vai seguir estudando para ver qual a melhor jogada", disse o treinador.

Voltando a falar de Willian Jr., vale ressaltar o bom momento vivido pelo atleta. Com Marcelo Cabo, o jogador perdeu espaço e foi reserva na maioria das partidas. Mas desde que Fábio Cortez assumiu e mudou o padrão tático, o meia ganhou mais espaço e já anotou cinco assistências no Pernambucano.

Willian Jr., responsável pelas bolas paradas do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

“O Willian Jr. vem desde o ano passado, na fase final do Campeonato Brasileiro [Série D], ele foi o maior garçom das bolas paradas e vem muito bem, se encontrou ao lado do Patrick Allan, junto ao Vitinho, a gente joga com três meias, sempre flutuando e trocando de posição", começou Cortez.

"Acredito que a tendência é evoluir porque ele está fazendo uma função nova, estamos colocando um quadrado atrás do Quirino para abastecer com chances de gol, com a última bola, começamos a fazer isso há pouco tempo, mas creio que vão pegando entrosamento", concluiu.



