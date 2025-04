A- A+

Tricolor Santa Cruz apresenta meia Willian Júnior, que fala em briga pela titularidade: "Me sinto preparado" Ex-Gama, jogador enfrentou o treinador Marcelo Cabo no último Estadual

O Santa Cruz apresentou, nesta quinta-feira (10), o meia Willian Júnior, ex-Gama. O atleta, que já ganhou alguns minutos no amistoso diante do ABC, no último final de semana, disse estar preparado para entrar na disputa pela camisa 10 tricolor.

“O camisa 10 sempre tem uma grande responsabilidade, é uma camisa que tem um peso diferente, gosto desse compromisso e me sinto confortável nessa situação. Me sinto preparado caso receba essa missão", disse Willian, que terá a concorrência de João Pedro e Matheus Melo.

Jogador de 26 anos, Willian terá a primeira oportunidade de trabalhar ao lado do treinador Marcelo Cabo. Ambos se enfrentaram na última final do Campeonato Candango, entre Gama e Capital-DF. Quem levou a melhor foi o atleta.

Conhecimento

O meia aproveitou para elogiar as equipes do novo comandante. “Conheço o Marcelo Cabo de vários clubes em que ele trabalhou, mas eu tive a oportunidade de fazer dois jogos contra ele e posso dizer que os times dele são bem qualificadas, foram jogos difíceis", comentou.

Sobre um possível pedido de contratação do técnico, o atleta acha que o destino acabou por cruzar a história de ambos. “Eu acho que foi uma coincidência (chegada do jogador junto ao treinador), o clube já tinha entrado em contato comigo, a gente já vinha negociando, quando eu recebi a proposta não pensei duas vezes e acredito que tenha sido uma mera coincidência", falou Willian Júnior.

Duelo



Ainda sem dia e horário definido, Treze e Santa Cruz se enfrentam pela estreia na Série C, em Campina Grande. Perguntado se o Tricolor já vem se preparando para o confronto, Willian afirma que o clube prefere olhar para os 'problemas internos'.

“A comissão sempre passa um trabalho direcionado ao próximo jogo, a gente já vem trabalhando para a estreia. Estamos focados mais em nós, em corrigir erros e creio que chegaremos forte para esse campeonato”, afirmou.

Ao lado do Central como representantes pernambucanos, o Santa Cruz está no Grupo A3, ao lado de: Sousa/PB, Treze/PB, Ferroviário/CE, Horizonte/CE, América/RN e Santa Cruz/RN.







