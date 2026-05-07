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Futebol Pernambucano Santa Cruz: Wilton Bezerra é apresentado como o auxiliar da casa e relembra passado no Arruda Profissional terá contato direto com o novo treinador do clube, Cristian Souza

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (06), o auxiliar Wilton Bezerra, que chega ao Arruda após a saíde de Fábio Cortez. Pernambucano e com ampla experiência na função, o profissional relembrou o passado e alguns dos feitos em sua antiga passagem pelo clube.

“Tive a oportunidade de começar no futebol aqui em 2006, na base do clube, trabalhei até 2010, com atletas que formamos como Gilberto, Nathan, Everton Sena, fazendo a captação. Nomes que fizeram história e conquistaram títulos pelo clube", relembrou.

Na sequência, seguiu trabalhando ao lado de Dado Cavalcanti e adquiriu experiência em diversas parte do Brasil. "Em 2010, eu saí com Dado Cavalcanti para trabalhar em outros clubes. Rodamos o Brasil, trabalhando em quase 15 equipes. Nesse processo, passei seis anos no Paysandu, trabalhei no Coritiba, Mogi Mirim, Paraná e, aqui no Recife, no Náutico. Ganhei uma experiência boa para poder contribuir com o Santa Cruz”, garantiu.

Chegando para ser o homem de confiança e alguém permanente dentro do clube, Wilton falou um pouco sobre o papel que chegou para exercer. O profissional comandou a reapresentação do elenco nesta terça.

“Vim para o Santa para ser auxiliar no clube, trabalhando diretamente com a comissão técnica para planejar os treinos junto com o treinador, colocando em prática as atividades. Um ponto forte que temos é a gestão do grupo, de vestiário. Esperamos contribuir da melhor maneira possível”, explicou o novo auxiliar do Santa Cruz, Wilton Bezerra.

Novo técnico

Wilton estará em colaboração direta com o novo treinador, Cristian Souza, mesmo que esse venha acompanhado de outros auxiliares. O novo comandante coral estava no Amazonas, que atualmente é o líder da Série C, com quatro vitórias e um empate.

A primeira partida de Cristian no comando técnico tricolor será diante da Inter de Limeira, fora de casa, na próxima segunda-feira (11). A Cobra Coral está há três partidas sem vencer.

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